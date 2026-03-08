Sauvée par les urnes, la SSR doit maintenant se réformer

La SSR a «évité le pire» dimanche avec le rejet de l'initiative populaire «200 francs, ça suffit!», estime la presse romande. Mais le média public va devoir affronter encore de sérieux défis ces prochaines années.

Susanne Wille, directrice générale de la SSR. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Le peuple ne veut pas d'un service public au rabais», écrit le média en ligne Watson sur son site francophone. Malgré toutes leurs réserves, «les Suisses sont prêts à soutenir leur SSR. Ils apprécient son offre, du moins en partie, et ce qu'elle représente pour la cohésion nationale», ajoute-t-il. Les Suisses ne trouvent pas leur radio-télévision publique «si mauvaise», renchérissent les journaux alémaniques du groupe Tamedia.

«L'argument de la cohésion nationale a visiblement payé, en tout cas dans les cantons urbains», renchérit Le Temps. Le contexte international a certainement aussi pesé: «face à Donald Trump, le chaos et la forte instabilité mondiale qu’il provoque, le besoin d’un média de service public est vif», ajoute-t-il.

«Habile manoeuvre»

Si «le pire est évité», «reste que le résultat du jour est davantage un répit qu’une victoire», estiment 24 Heures et la Tribune de Genève. «Avant ce scrutin, la SSR a en effet dû avaler de sacrées couleuvres», avec la décision du ministre de tutelle Albert Rösti de baisser la redevance de 335 à 300 francs, rappellent les journaux lémaniques.

Une «habile manoeuvre» du conseiller fédéral qui a «peut-être» pesé dans la balance, selon Le Temps. Au vu de la clarté du score de ce dimanche, Watson se demande si cette décision se justifie encore. Et presse les initiants à reconnaître leur défaite.

Réforme à mener

«La SSR doit continuer à se réorganiser, elle doit poursuivre ses réflexions sur son avenir et son mandat. Mais pour pouvoir prendre des décisions fortes, elle a besoin de calme et de sérénité», écrit-il.

«Pour la SSR, la victoire est belle, mais elle oblige», note pour sa part Le Temps. «C’est désormais aux dirigeants de mettre en place les réformes promises. Réduire les incohérences, augmenter les ressources de production au lieu du nombre de cadres et mettre en œuvre la collaboration entre les unités annoncée de longue date.»

Quant à 24 Heures et la Tribune de Genève, ils estiment que, dans une Suisse divisée sur le sort de son média public, c'est une SSR «affaiblie» qui ressort du scrutin. Et ce, alors que la nouvelle concession attendue pour 2029 doit être élaborée ces prochains mois.

«Arrogance»

Un débat qui est encore plus important que la baisse de la redevance à 300 francs, soulignent le Tagi et les autres journaux alémaniques de Tamedia. Ceux-ci demandent principalement un recentrage de la mission de la SSR. Il faut notamment réexaminer l'offre en ligne et la lier à la mission principale de la radio et de la télévision.

Malgré sa nette victoire face à une initiative qui allait trop loin, la SSR ne peut pas continuer comme avant, souligne la NZZ. Elle doit faire des économies. Mais il est encore plus important qu'elle tienne davantage compte des critiques à l'avenir.

La version alémanique de Watson parle même d'un comportement «souvent arrogant» de la part de la SSR, qu'il va falloir changer. Faute de quoi, la prochaine attaque est programmée. Et de citer les coupes budgétaires dans les émissions culturelles et scientifiques, l'abandon de la FM ou la reprise des coupures publicitaires pendant les films, contrairement à ce que l'entreprise avait promis.