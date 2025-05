Découvrez où vous payez le moins d'impôts en Suisse !

Un canton augmente fortement les impôts alors qu’un autre adopte une baisse drastique des taxes : le Swiss Tax Report 2025 vous montre dans quelle région vous devez payer le moins d’impôts.

Où les impôts augmentent-ils et où baissent-ils par rapport à l'année précédente ? blue News résume la situation. Keystone

Samuel Walder / trad. Samuel Walder

Quiconque habite en Suisse doit payer des impôts. Mais le taux d'imposition peut varier selon le canton ou le lieu de résidence. Le nouveau Swiss Tax Report de KPMG montre où vous payez le plus et où vous payez le moins de taxes.

Le paysage fiscal suisse reste constamment en mouvement ! Selon les chiffres actuels, le taux d'imposition individuel moyen en 2025 ne sera inférieur que de 0,2 point de pourcentage par rapport à celui de l'année passée, mais il existe des différences entre les cantons avec des gagnants évidents et des revirements surprenants.

La palme pour Schwyz

Avec un taux d'imposition cantonal de seulement 22,59 %, le canton de Schwyz est en 2025 l'endroit le plus attractif pour les contribuables. Il dépasse ainsi même d'autres cantons à faible imposition comme Zoug, Appenzell Rhodes-Intérieures et Obwald.

C'est dans le canton de Schwyz que vous paierez le moins d'impôts. KPMG

Parallèlement, la Suisse romande fait un petit miracle : le canton de Genève baisse son taux d'imposition de 1,7 %, une valeur qui surprend même les experts. Le canton du bout du lac reste néanmoins le leader incontesté au niveau du taux d’imposition.

C'est toujours à Genève que vous paierez le plus d'impôts. KPMG

En comparaison européenne, les cantons de Suisse centrale sont légèrement moins attrayants que des oasis à faible fiscalité comme Jersey ou l'île de Man. Les pays scandinaves continuent de dominer la liste des pays à forte fiscalité. Parallèlement, de nombreux États d'Europe de l'Est misent depuis des années sur des modèles de «flat tax» avec des baisses massives.

Les riches soutiennent le fisc suisse

Un coup d'œil sur les chiffres de l'impôt fédéral direct le montre : la charge fiscale est répartie de manière extrêmement inégale. Selon les dernières statistiques, seuls 10 % des contribuables assument environ 78,43 % des recettes totales et plus de la moitié de cette somme est payée par le seul 1 % le plus riche.

En Suisse, les 1 % les plus riches représentent 40 % des parts fiscales. KPMG

Tendance à long terme : un léger allègement fiscal

Un regard en arrière montre que depuis 2007, les cantons suisses ont réduit leurs taux d'imposition marginaux d'environ 2 %. Cette tendance se poursuit en 2025, même si cela se déroule par petites étapes. Alors que certains cantons procèdent à des ajustements, la moyenne nationale est en légère baisse.

Avec un taux moyen d'environ 32,54 % à l'échelle nationale, la Suisse reste attractive. En comparaison internationale, elle reste dans la moyenne entre les pays à forte fiscalité et les paradis fiscaux comme Singapour.