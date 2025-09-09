Le Grand Conseil valaisan s'est montré unanime, mardi, à l'occasion de l'entrée en matière au sujet du décret en faveur de la commune de Blatten. Le Parlement a également soutenu l'octroi d'un crédit supplémentaire au budget 2025 de 10 millions de francs.

Le Grand Conseil valaisan est entré en matière tant sur le décret en faveur de Blatten que sur un soutien à hauteur de 10 millions de francs (photo d'archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Cette contribution de solidarité doit permettre de satisfaire rapidement et sans formalité aux besoins les plus urgents de la population et des entreprises du lieu, raison pour laquelle le principe de subsidiarité ne sera pas appliqué.

Le 20 juin, les organisations d'entraide et la commune de Blatten ont exprimé au Conseil d'Etat leur souhait de créer une commission des dons. Par décision du 26 juin, le Conseil d'Etat a institué une commission des dons pour la gestion et la coordination des dons reçus à la suite de la catastrophe.

Sur le budget 2025

Le décret, lorsqu'il sera accepté cette semaine, entrera ensuite en vigueur dès sa publication sur la plateforme en ligne sur le site officiel du canton du Valais, «cet acte législatif ne pouvant être différé», estime le Conseil d'Etat.

Outre l'acceptation du décret, le gouvernement cantonal a donc sollicité auprès du Parlement, un crédit supplémentaire de 10 millions de francs sur l’exercice 2025 pour financer cette aide. Ce montant est entièrement compensé par une recette équivalente issue des bénéfices générés par la Loterie romande, via sa délégation valaisanne, au profit du Fonds de secours mis à disposition du Conseil d'Etat pour des actions de solidarité.

«Offrir une perspective concrète»

Une aide d’urgence similaire, mais en appliquant le principe de subsidiarité, a déjà été accordée par la Confédération à la commune de Blatten, à hauteur de 5 millions de francs. La loi fédérale urgente correspondante est entrée en vigueur, le 21 juin 2025, pour une durée d'un an.

«Le rôle du Grand Conseil est d’offrir une perspective concrète pour l’avenir de Blatten», a rappelé Grégory Logean (UDC du Valais romand). «En soutenant ce décret, ce parlement donnera un signal clair et uni à la population de Blatten et du reste de la Suisse.»

Pour Nathan Bender (Le Centre du Valais romand), «il est solidaire et cohérent que l’Etat agisse vite par une aide d’urgence, ciblé aux habitants de Bletten et aux entreprises qui exerçaient principalement leurs activités dans cette commune».

Amendements PLR et des Vert-e-s

Cheffe du groupe PLR, Sonia Tauss-Cornut a annoncé déposer deux amendements. «Nous demandons au Conseil d’Etat de préciser, dans un règlement, qui pourra bénéficier d'une aide et les règles pour l’obtenir. La procédure doit également être précisée afin que l’aide puisse être adressée rapidement et sans bureaucratie inutile».

Réfléchir au cadre d’attribution : une idée également partagée par Emmanuel Revaz, le chef du groupe des Vert-e-s qui a déposé trois amendements. L'écologiste a notamment plaidé pour «un encrage légal pour la création d'une commission des dons».

Montants annoncés

Tout en soutenant l’entrée en matière, Sarah Constantin (PS) a rappelé que des habitants du quartier Sous-Géronde à Sierre attendent toujours certaines aides à la suite du débordement du Rhône, en 2024. Enfin, divers députés ont plaidé pour une mise à jour des cartes de dangers et pour une adaptation des bases légales pour les cas extraordinaires.

Selon Christophe Darbellay, le conseiller d'Etat en charge du département de l’économie et de la formation, les habitants de Blatten toucheront 1000 francs par mois durant un an, pour une personne. Le versement sera de 1600 francs durant le même laps de temps pour un couple. Les indépendants recevront environ 59'200 francs répartis sur un an, déduits d’un éventuel autre revenu qu’ils auraient trouvé. Pour les entreprises, chaque situation sera traitée au cas par cas.

Soutien plus large

Enfin, en matière de cas de rigueur, les frais fixes du camping d'Arolla, des entreprises impactées par les laves torrentielles dans le Haut Val de Bagnes et celles par l'éboulement de Blatten seront pris en charge par l'Etat du Valais. Cette aide s'adressera uniquement aux entreprises, qui auront dû fermer durant 40 jours et dont vu le chiffre d'affaires baissera sur l'année 2025 de 40%.