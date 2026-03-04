  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Santé Delphine Berthod, nouvelle médecin cantonale valaisanne

ATS

4.3.2026 - 14:45

Le Conseil d’Etat valaisan a nommé Delphine Berthod au poste de médecin cantonal. L'actuelle cheffe de l’Unité cantonale des maladies transmissibles valaisanne (UCMT) et remplaçante du médecin cantonal pour les maladies transmissibles, entrera en fonction le 1er juillet.

Delphine Berthod est la nouvelle médecin cantonale.
Delphine Berthod est la nouvelle médecin cantonale.
ATS

Keystone-SDA

04.03.2026, 14:45

Médecin FMH en médecine interne générale et en infectiologie, Delphine Berthod est titulaire d’un doctorat en médecine ainsi que d’un Master of Science en santé publique et épidémiologie avec spécialisation en risque infectieux de l’Institut Pasteur de Paris. Elle dispose également d’une formation postgraduée en médecine tropicale et santé internationale ainsi que d’une formation approfondie en prévention et contrôle des infections dans le secteur de la santé.infectiologie.

Delphine Berthod travaille actuellement à l’Institut central des hôpitaux à Sion (ICH) en qualité de médecin adjointe en infectiologie. Depuis 2020, elle assume la fonction de remplaçante du médecin cantonal valaisan pour les maladies transmissibles et, depuis 2022, celle de cheffe de l’Unité cantonale des maladies transmissibles (UCMT).

Une fonction à 70%

«Dans ce cadre, elle a acquis une solide expérience en santé publique, notamment dans la surveillance et la prévention des maladies transmissibles, la gestion de situations épidémiologiques ainsi que la coordination avec les partenaires cantonaux, intercantonaux et fédéraux», estime le Conseil d'Etat valaisan dans un communiqué diffusé mercredi. «Mme Berthod a notamment participé à la gestion opérationnelle de la pandémie de COVID-19 ainsi qu’au suivi d’épisodes épidémiques cantonaux.»

«Delphine Berthod possède toutes les qualités nécessaires pour relever les défis actuels et futurs du système de santé valaisan», poursuit le Conseil d'Etat. «Bilingue français-allemand, elle dispose d’une excellente connaissance du système sanitaire cantonal et de ses partenaires.»

La nouvelle nommée prendra la fonction de médecin cantonale à 70% dès le 1er juillet 2026. Elle gardera en parallèle son activité de cheffe de l’UCMT et de médecin adjointe à l’ICH à raison de 30%. Delphine Berthod succédera à Eric Masserey qui a fait valoir son droit à la retraite.

Les plus lus

Une jeune Britannique retrouvée morte sur le superyacht d'un milliardaire
Un sous-marin américain coule un navire iranien, près de 150 disparus
«Vague de menaces et d'insultes» - Cyril Hanouna dézingue Samuel Etienne
Enceinte à 44 ans de son petit ami de 29 ans, elle se sent «stigmatisée»
«Un missile balistique tiré d'Iran se dirigeait vers l'espace aérien turc»
Les routes fribourgeoises théâtre de gros excès de vitesse