Le Conseil d’Etat valaisan a nommé Delphine Berthod au poste de médecin cantonal. L'actuelle cheffe de l’Unité cantonale des maladies transmissibles valaisanne (UCMT) et remplaçante du médecin cantonal pour les maladies transmissibles, entrera en fonction le 1er juillet.

Delphine Berthod est la nouvelle médecin cantonale. ATS

Keystone-SDA ATS

Médecin FMH en médecine interne générale et en infectiologie, Delphine Berthod est titulaire d’un doctorat en médecine ainsi que d’un Master of Science en santé publique et épidémiologie avec spécialisation en risque infectieux de l’Institut Pasteur de Paris. Elle dispose également d’une formation postgraduée en médecine tropicale et santé internationale ainsi que d’une formation approfondie en prévention et contrôle des infections dans le secteur de la santé.infectiologie.

Delphine Berthod travaille actuellement à l’Institut central des hôpitaux à Sion (ICH) en qualité de médecin adjointe en infectiologie. Depuis 2020, elle assume la fonction de remplaçante du médecin cantonal valaisan pour les maladies transmissibles et, depuis 2022, celle de cheffe de l’Unité cantonale des maladies transmissibles (UCMT).

Une fonction à 70%

«Dans ce cadre, elle a acquis une solide expérience en santé publique, notamment dans la surveillance et la prévention des maladies transmissibles, la gestion de situations épidémiologiques ainsi que la coordination avec les partenaires cantonaux, intercantonaux et fédéraux», estime le Conseil d'Etat valaisan dans un communiqué diffusé mercredi. «Mme Berthod a notamment participé à la gestion opérationnelle de la pandémie de COVID-19 ainsi qu’au suivi d’épisodes épidémiques cantonaux.»

«Delphine Berthod possède toutes les qualités nécessaires pour relever les défis actuels et futurs du système de santé valaisan», poursuit le Conseil d'Etat. «Bilingue français-allemand, elle dispose d’une excellente connaissance du système sanitaire cantonal et de ses partenaires.»

La nouvelle nommée prendra la fonction de médecin cantonale à 70% dès le 1er juillet 2026. Elle gardera en parallèle son activité de cheffe de l’UCMT et de médecin adjointe à l’ICH à raison de 30%. Delphine Berthod succédera à Eric Masserey qui a fait valoir son droit à la retraite.