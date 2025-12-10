Le Conseil d’Etat fribourgeois adopte l’ordonnance relative à l’engagement des dépenses indispensables (OEDI). Le document, qui entrera en vigueur le 1er janvier, définit les dépenses indispensables en l’absence de budget 2026 en raison du lancement d'un référendum.

Le Grand Conseil fribourgeois traitera du budget de l’Etat en principe lors de sa session de juin, avec une entrée en vigueur prévue au 1er juillet 2026 (image d'illustration). ATS

Keystone-SDA ATS

Il s'agit de préciser les principes applicables à l’engagement des dépenses jusqu’à l’adoption du budget par le Grand Conseil. Le texte complète les dispositions de la loi sur les finances de l’Etat et de son règlement, selon lesquelles, faute de budget approuvé pour 2026, seules les dépenses indispensables peuvent être engagées.

Et ce pour autant qu'elles restent «dans les limites du budget 2025», a indiqué mercredi l'exécutif dans le contexte du lancement d'un référendum contre la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE). Ces règles touchent l’engagement des dépenses de fonctionnement et la réalisation des investissements en cours.

Votation le 26 avril

Les nouvelles dépenses de fonctionnement et les nouveaux investissements sont gelés ou revus à la baisse en principe, jusqu’à l'adoption prévue au 1er juillet prochain d'un budget, après la session de juin du législatif. Entre-temps, le peuple aura voté le 26 avril sur le référendum soutenu par la gauche et les syndicats.

Pour l’engagement de personnel, les dépenses de remplacement de personnes ayant quitté un poste existant seront autorisées, ainsi que celles liées à l’engagement de personnel auxiliaire et de stagiaires si, proportionnellement à la durée de la période sans budget, elles n’excèdent pas le montant total du budget 2025.

Il en va de même des dépenses relatives à l’engagement de jeunes demandeurs et demandeuses d’emploi, dans la mesure où elles ne dépassent pas le montant total prévu à cet effet dans le budget 2025 ou encore celles relatives à l’engagement de collaborateurs atteints dans leur santé (mesures de réintégration).

Promotions gelées

Les nouveaux postes dans l’enseignement répondent aux clauses des dépenses indispensables. Ils ont en effet déjà entamé leur activité en début d’année scolaire, précise le communiqué.

Sont aussi autorisées les dépenses d’engagement de personnel financées exclusivement par des tiers, celles liées à l’engagement d’apprentis ou celles relatives aux nouveaux postes inscrits au projet de budget 2026, avant son retrait, et dont les recettes sont supérieures aux charges, soit les postes dits «à effet de levier».

Le palier salarial étant prévu de manière obligatoire en début d’année par la loi sur le personnel (LPers), il sera accordé aux personnes qui y ont droit, relève le Conseil d'Etat. Les promotions sont pour leur part gelées jusqu’à l’entrée en vigueur du budget 2026.

Les subventions qui reposent sur une base légale non potestative et celles dont le non-versement durant la période mettrait en péril les bénéficiaires seront versées conformément aux bases légales en vigueur. Les subventions de fonctionnement qui reposent sur une base légale potestative, dont le financement est assuré par des tiers à hauteur de 30% au moins, seront honorées.

Catalogue détaillé

Tout comme les subventions qui, en matière d’investissements, reposent sur une base légale potestative, à savoir une base qui dépend de la volonté d'une des parties contractantes, et dont le financement est assuré par des tiers à hauteur de 30%, détaille le gouvernement.

Quant aux enveloppes liées à l’informatique et à l’entretien des bâtiments, vu leur situation particulière, elles feront l’objet de règles spéciales via directive. Enfin, les dispositions de la législation sur les finances de l’Etat portant sur les crédits supplémentaires, les dépassements de crédit et les reports de crédit demeurent «naturellement» applicables.

L'exécutif a prévu encore une clause permettant un certain nombre de dépenses dépassant les limites du budget 2025 qui ont fait l’objet d’une «justification particulière». Y figurent les dépenses autorisées cette année et devant se poursuivre en 2026 ainsi que les dépenses pour lesquelles une nouvelle loi prévoit une entrée en vigueur au 1er janvier 2026.