Dérive fiscale : les Suisses paient des milliards de francs d’impôts en trop !

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

SANTE : La Haute Ecole Arc Ingénierie lance son projet ORION à Neuchâtel. Ce projet, qui regroupe une vingtaine de partenaires de toute la Suisse, a pour objectif d'accélérer les traitements personnalisés contre le cancer. Il est doté d'un budget de 13 millions de francs et est issu de l'initiative d'Innosuisse «L'intelligence artificielle dans les sciences de la vie, sous l'angle de la santé humaine».

EXPOSITION : A Lausanne, le Musée cantonal de design et d'arts appliqués, le mudac, dévoile mercredi sa nouvelle exposition, une carte blanche accordée à Kévin Germanier. Le créateur valaisan, devenu un phénomène de la mode depuis plusieurs mois, y présentera une exposition intitulée «Les Monstrueuses». Seront présentées de nombreuses tenues – certaines portées par des figures iconiques de la scène artistique -, des objets issus de collaborations ainsi que des créations inédites.

FOOTBALL : Le sélectionneur suisse Murat Yakin dévoile ce mercredi la liste des joueurs qu'il a retenus pour les deux derniers matches de la campagne de qualification pour la Coupe du monde 2026. La Nati affronte la Suède le 15 novembre au Stade de Genève, avant de se rendre au Kosovo trois jours plus tard. Avec trois points d'avance sur le Kosovo, deuxième du groupe, et une différence de buts largement supérieure, l'équipe de Suisse espère composter son ticket pour l'Amérique du Nord sans devoir passer par les barrages.

FOOTBALL : La 4e journée de la Ligue des champions propose ce mercredi un choc entre Manchester City et le Borussia Dortmund. Ou entre le gardien de l'équipe nationale suisse Gregor Kobel et le prolifique buteur norvégien Erling Haaland, star de «City». Les deux équipes sont encore invaincues dans cette Ligue des champions, avec sept points chacune.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 5 novembre, c’est aujourd'hui la Journée mondiale de sensibilisation aux tsunamis. Cette année, cette journée met l'accent sur la création de communautés résilientes grâce au programme «Tsunami Ready» ("Prêts à faire face aux tsunamis"), une initiative mondiale visant à transformer la sensibilisation en action. La campagne de cette année prône une préparation proactive, réunissant les gouvernements, les scientifiques, les dirigeants locaux et le public. Toutes les informations sur le site de l’ONU: https://www.un.org/fr/observances/tsunami-awareness-day

Vu dans la presse

IMPÔTS : Selon une étude d’Avenir Suisse, les Suisses ont payé environ 20 milliards de francs d’impôts en trop entre 2010 et 2023, rapporte le Blick. En cause: la «progression à froid», un mécanisme par lequel la hausse des salaires réels entraîne un passage dans des tranches d’imposition plus élevées, sans ajustement correspondant de la charge fiscale. Ce phénomène touche particulièrement les classes moyennes et les bas revenus. L’auteur de l’étude, Lukas Rühli, critique dans le quotidien le fait que l’État ne devrait pas prélever proportionnellement plus d’impôts simplement parce que le niveau de vie augmente. Avenir Suisse met en garde depuis longtemps contre cette dérive fiscale.

ENERGIE : Le Canton de Berne a ordonné l’arrêt des travaux du parc éolien de la Montagne de Tramelan, admettant un recours des opposants, relate le Journal du Jura. Selon la Direction des travaux publics et des transports (DTT), BKW ne disposait pas de l’autorisation de l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI), nécessaire pour raccorder les éoliennes au réseau électrique. L’énergéticien estime pourtant avoir obtenu tous les permis requis et juge la décision liée à une interprétation juridique différente. BKW doit maintenant décider s’il fait recours auprès du Tribunal administratif bernois ou s’il attend l’autorisation manquante. Ce contretemps risque de retarder le projet de plusieurs mois.

TELECOMMUNICATIONS : La Cour de droit administratif et public (CDAP) a annulé le permis délivré à Swisscom pour installer une antenne 3G-4G-5G dans le quartier sous-gare du Mont-d’Or, à Lausanne, rapporte 24 heures. Une douzaine de riverains avaient contesté le projet, invoquant son caractère inesthétique, son manque d’intégration paysagère et son incompatibilité avec la protection fédérale de l’ISOS, qui classe le quartier parmi les sites d’importance nationale. L’antenne, prévue sur un immeuble du chemin du Mont-Tendre, aurait dépassé de trois mètres la toiture. Malgré les mesures prévues pour réduire l’impact visuel, les juges ont estimé que l’installation porterait une atteinte à la substance du bâtiment et à l’harmonie architecturale du site et annulé définitivement le permis de construire.

AGRICULTURE : A l'instar de ce qui se fait dans les deux demi-cantons d’Appenzell, des agriculteurs du canton de Zurich font analyser leur lait pour détecter la présence de PFAS, des substances chimiques nocives, rapporte le Tages-Anzeiger. Ce programme de surveillance, lancé fin août, vise une évaluation préventive des sites, selon la Direction de la santé et l’Union des paysans zurichoise. Contrairement à d’autres cantons, aucune valeur élevée n’a pour l’instant été constatée. Cette initiative s’inscrit dans la perspective de l’introduction prochaine de valeurs limites légales pour les PFAS dans les produits laitiers en Suisse. «Nous prévoyons son entrée en vigueur dans les douze prochains mois», a indiqué Ferdi Hodel, directeur de l’Union des paysans zurichois au quotidien.

OFS : Le directeur de l’Office fédéral de la statistique (OFS) a reconnu dans la NZZ des erreurs survenues lors des élections fédérales de 2023. À l’époque, les parts de voix des partis avaient été mal calculées. «Je ne veux pas minimiser ce qui s’est passé», a déclaré Georges-Simon Ulrich dans une interview. Selon lui, les données provisoires avaient été publiées sous une forte pression temporelle. Pour les élections de 2027, Ulrich promet de corriger les problèmes existants liés à la standardisation des données. «Même s’il n’existe pas de sécurité absolue et qu’une journée agitée peut toujours entraîner des erreurs, nous pouvons supposer qu’en 2027, nous communiquerons des valeurs correctes dès le début», a-t-il ajouté.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 10 ans (2015) : Décès de l'historien Hans Mommsen, l'un des principaux historiens allemands contemporains après la Deuxième Guerre mondiale. Il a déplacé l'attention d'Adolf Hitler vers les structures et les appareils du régime nazi et s'est également interrogé sur la responsabilité de l'individu dans la dictature nazie ("école fonctionnaliste").

- Il y a 25 ans (2000) : Décès du couturier hongrois Etienne Aigner, connu surtout pour ses accessoires en cuir.

- Il y a 25 ans (2000) : Décès de l'écrivain français Roger Peyrefitte ("Les amitiés particulières"), pionnier de la littérature homosexuelle.

- Il y a 85 ans (1940) : Naissance de l'actrice, chanteuse, réalisatrice et peintre allemande Elke Sommer ("Pas de laurier pour les tueurs"). A partir de 1959, on la voit dans plus de 100 rôles au cinéma et à la télévision. Dans les années 1960, elle réussit à s'imposer à Hollywood en tant que sex-symbol – une première pour une actrice allemande.

Le dicton du jour

«Le cinq tu sauras, Quel mois tu auras.»