Lundi, des associations de seniors ont remis à la Confédération fédéral et au Parlement une pétition comportant plus de 24'000 signatures. A l'occasion de la Journée mondiale contre la maltraitance des personnes âgées, elles réclament une protection efficace contre la discrimination basée sur l'âge en Suisse.

Les signataires souhaitent ainsi dénoncer les discriminations dont sont victime les personnes âgées dans les domaines de la politique, de l'administration et de la société (image d'illustration). sda

Keystone-SDA ATS

Concrètement, la pétition réclame un plan d'action national, des bases légales contraignantes ainsi que la création d'un service national chargé des questions liées à la vieillesse et à l'âgisme, soit les discriminations basées sur l'âge. Les signataires souhaitent ainsi dénoncer les discriminations dont sont victime les personnes âgées dans les domaines de la politique, de l'administration et de la société.

Cette initiative est soutenue par la Fédération des associations des retraités et de l'entraide en Suisse (FARES) et par Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ), qui était également présent lors de la remise.

Les discriminations liées à l'âge se manifestent par exemple sur le marché du travail, la recherche d'un logement, le secteur des assurances, l'espace numérique et les soins de santé.

Selon le rapport annuel 2025 du Centre national de compétence «Vieilesse sans violences», entre 300'000 et 500'000 personnes de 60 ans et plus sont victimes de violence ou de négligence chaque année. Près d’une personne sur trois en Suisse déclare avoir déjà été victime de discrimination liée à l’âge.