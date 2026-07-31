blue News et Keystone-ATS vous donnent un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichés dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les vaches ont été autorisées à redescendre de l’alpage, sous de strictes restrictions (image d’illustration).

Actu et dicton du jour «Des bêtes marchaient comme si elles étaient ivres» - Un alpage valaisan touché par une maladie inexpliquée

Les points forts du jour

FETE NATIONALE : La célébration de la fête nationale débute ce vendredi dans de nombreuses communes de Suisse.

ART TRADITIONNEL : Le Festival International Folklorique d’Octodure (FIFO) revient pour une 20e édition à Martigny (VS), dès ce vendredi et jusqu'au samedi 8 août.

FOOTBALL : Yann Sommer devrait disputer ce vendredi son premier match officiel avec le Club Bruges, à l'occasion de la Supercoupe de Belgique.

PLONGEON : En attendant les courses en grand bassin (10-16 août), les championnats d'Europe des sports aquatiques de Paris débutent ce vendredi avec les épreuves de plongeon, de «high diving» et de nage en eau libre.

ROYAUME-UNI : La justice britannique rend ce vendredi son verdict dans le procès d'un directeur de pompes funèbres qui a admis avoir saboté 30 obsèques.

Vu dans la presse

ELEVAGE : Début juillet, un alpage de Grächen (VS) a été placé sous séquestre après l’apparition d’une maladie inexpliquée touchant une quarantaine de vaches d’Hérens, rapporte Le Nouvelliste. Les animaux présentaient notamment de la fièvre, des troubles respiratoires, une dégradation de leur état général. Plusieurs vaches ont dû être avortées.



Selon un éleveur, des bêtes marchaient comme si elles étaient ivres. Des analyses menées par les services vétérinaires et des spécialistes universitaires n’ont révélé aucune épizootie au sens légal, mais l’origine des symptômes reste inconnue. La canicule, le stress thermique, l’alimentation ou l’eau sont notamment examinés. Les vaches ont été autorisées à redescendre de l’alpage, sous de strictes restrictions afin d’éviter tout risque de propagation.



L'éleveur haut-valaisan ne semble pas le seul à être confronté à la maladie de ses bêtes, à lire les journaux alémaniques de Tamedia qui citent le président de la Fédération suisse d'économie alpestre, Ernst Wandfluh faisant état de nombreuses vaches laitières qui seraient atteintes d'une maladie dont les symptômes n'ont pas encore été entièrement élucidés.

JUSTICE : Deux ans après l'effondrement de l'échafaudage sur le chantier de la tour Malley Phare à Prilly, qui avait causé la mort de trois ouvriers et blessé onze autres le 12 juillet 2024, le Ministère public vaudois a inculpé cinq personnes, indique 24 heures. Les cinq inculpés, liés à l'entreprise Roth Echafaudages, sont notamment poursuivis pour homicide et lésions corporelles par négligence, tout en bénéficiant de la présomption d'innocence.

L'enquête a mis en évidence de graves défaillances dans la planification, le montage, le contrôle et la communication, ainsi que des insuffisances de qualification. La procédure se poursuit et pourrait viser d'autres responsables, y compris au sein de la direction de Roth Echafaudages ou d'autres entreprises du chantier. Les contrôles de sécurité, notamment ceux impliquant la Suva, seront également examinés.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 20 ans (2006) : Le dictateur cubain Fidel Castro cède temporairement ses fonctions à son frère Raúl après une hémorragie intestinale suivie d'une opération compliquée.

- Il y a 140 ans (1886) : Naissance du producteur américain Fred Quimby, connu pour les séries Tex Avery. Il est décédé en 1965.

- Il y a 140 ans (1886) : Décès du compositeur hongrois Franz Liszt ("Années de pèlerinage», «Mephisto-Valse», «Dante-Symphonie").

Le dicton du jour

«Au jour de Saint-Ignace, Moissonne quelque temps qu'il fasse.»