  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Dangers naturels Brienz touché par des éboulements, mais pas de chutes de rochers

ATS

23.11.2025 - 13:11

L'attente de l'éboulement majeur annoncé au-dessus du village de montagne grison de Brienz/Brinzauls se poursuit. Samedi et dimanche, plusieurs petits éboulements se sont produits sur le versant concerné, mais ils n'ont pas représenté de menace pour le village.

L’ancien cône d’éboulis s’étend presque jusqu’au village grison évacué de Brienz/Brinzauls. De petits éboulements se sont déclenchés sur le flanc de la montagne ce week-end. (archives)
L’ancien cône d’éboulis s’étend presque jusqu’au village grison évacué de Brienz/Brinzauls. De petits éboulements se sont déclenchés sur le flanc de la montagne ce week-end. (archives)
ATS

Keystone-SDA

23.11.2025, 13:11

23.11.2025, 13:17

Selon les responsables, les éboulements de roches ce week-end n'étaient pas encore annonciateurs d'un effondrement imminent de grande ampleur.

«Les experts s'attendent à une accumulation d'éboulements avant un effondrement», a déclaré Christian Gartmann, porte-parole de Brienz et membre de l'état-major de la commune à la SRF. Les chutes survenues depuis samedi ne sont donc pas une surprise, a expliqué M. Gartmann à Keystone-ATS.

Les experts continuent de s'attendre à un éboulement dans les prochains jours. Mardi dernier, ils ont lancé une alerte pour la première fois dans ce sens.

Dégâts probables

Le porte-parole de Brienz a également expliqué s'attendre à un éboulement, c'est-à-dire à une chute de roches d'un volume inférieur à un million de mètres cubes. Le volume possible pourrait atteindre 300'000 mètres cubes, ce qui correspond à environ 300 maisons individuelles.

Selon les géologues, si l'éboulement tombait sur le tas d'éboulis situé en dessous, il pourrait y mettre en mouvement de vastes masses rocheuses. Jusqu'à un million de mètres cubes d'éboulis pourraient alors partir en direction du village et causer des dégâts s'ils atteignent le village, selon Christian Gartmann.

Les plus lus

Trump reproche à l’Ukraine son «manque de gratitude» envers les États-Unis
Montreux : un conducteur ivre provoque un carambolage, plusieurs blessés graves
La frustration de Lando Norris : «On s'est trompé aujourd'hui»
MétéoSuisse prévoit un hiver doux malgré certains phénomènes
Une montagne de regrets pour Sion face à Zurich
Affaire Epstein : des documents révèlent des liens avec la Suisse