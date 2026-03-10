D'importants travaux de modernisation vont toucher la ligne ferroviaire Bex-Villars-Bretaye (BVB). Dès lundi prochain, 16 mars, et jusqu'au mois de novembre des bus remplaceront les trains entre Bex et Villars-sur-Ollon. La ligne restera toutefois ouverte entre Villars et Bretaye, à l'exception d'une interruption entre mi-avril et mi-mai.

Contrairement au tronçon entre Bex et Villars-sur-Ollon, le ligne entre Villars et Bretaye restera ouverte durant la majorité des travaux de modernisation. ATS

Keystone-SDA ATS

Les travaux ont pour objectif d'équiper la ligne du BVB de nouvelles rames plus confortables, de gares rénovées et d'infrastructures sécurisées et accessibles aux personnes à mobilité réduite. «Les Transports Publics du Chablais (TPC) entendent assurer l’avenir de la ligne et améliorer l'expérience de voyage, aussi bien pour la clientèle pendulaire que touristique, été comme hiver», écrivent-ils mardi dans un communiqué.

Plus concrètement, les travaux consisteront entre autres à remplacer des voies et des aiguillages sur différents tronçons, à mettre en conformité la halte Place-du-Marché à Bex coordonnée avec le réaménagement de la place mené par la Commune et à élargir le tunnel du Fontannaz-Seulaz, précisent les TPC.