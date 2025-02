Une trentaine de candidats hors parti se lancent dans la course au Conseil fédéral. Parmi ceux-ci, la cheffe d'entreprise fribourgeoise Ebby Guirao et le porte-parole de la police genevoise, Alexandre Brahier. Sans aucune expérience politique, ils espèrent succéder la conseillère fédérale Viola Amherd à la tête du Département fédéral de la défense (DDPS).

VP

Keystone-SDA, saan, ats ATS

Ebby Guirao, Fribourgeoise de 42 ans, gère la petite entreprise «Stop Soleil» spécialisée dans la pose de films pour vitrage. C'est l'annonce du départ de Viola Amherd qui l'a poussée à se lancer dans la course au Conseil fédéral. «J'étais très intéressée par le poste et particulièrement par ce département qui a passablement de problèmes», raconte-t-elle à Keystone-ATS.

Cette mère de deux enfants, sans aucune expérience en politique, mise sur ses compétences de cheffe d'entreprise et sa force de caractère pour remplir la fonction de conseillère fédérale. «Le manque d'expérience politique ne devrait pas être un frein», partage-t-elle.

Son lien avec la politique, elle l'explique ainsi: «J'en discute beaucoup avec ma famille, la politique fait partie intégrante de ma vie. Si je ne me suis pas lancée avant, c'est parce que j'avais d'autres priorités.»

Née au Tessin, la Suissesse passe son enfance dans la Broye fribourgeoise et vit quelques années en République dominicaine en raison des fonctions diplomatiques de son père. A son retour, elle obtient un CFC de peintre. Elle s'oriente ensuite brièvement vers le conseil financier avant de reprendre l'entreprise familiale d'un ami.

«Faire évoluer les choses»

Prendre la tête d'un département en crise ne lui fait pas peur. «Il y a de gros problèmes, mais je pense qu'il y a des solutions. J'ai des idées que je pourrais clarifier en ayant accès aux dossiers.» Elle raconte notamment sa volonté d'améliorer la reconnaissance des femmes et des personnes en situation de handicap dans la pratique des sports.

Elle se dit consciente de la charge importante de travail. «Je sais que ce poste demande beaucoup, mais je pense que je suis capable de faire évoluer les choses.»

Un policier genevois

Alexandre Brahier, 41 ans et père de trois enfants, est porte-parole de la police cantonale genevoise et chef du service de communication et relations publiques. Lui aussi sans aucune affiliation et expérience politique, il revendique son «expérience de vie» qui lui permettrait d'apporter une «énergie nouvelle» au Conseil fédéral.

Après un CFC d'employé de commerce, le Genevois acquiert un brevet fédéral de police et un diplôme en relations publiques. Il a exercé quelque temps dans le domaine des assurances avant de rejoindre les forces de l'ordre en 2005. Actuellement à la tête du service de communication, il met en avant ses compétences en gestion d'équipe.

Un meilleur pouvoir d'achat

Conscient des difficultés que rencontre le DDPS, il estime que l'armée devrait offrir d'autres alternatives aux jeunes ne trouvant pas de sens à l'engagement militaire. Par exemple, en les orientant vers des missions d'aide aux personnes vulnérables.

Parmi les idées qu'il émet en vrac, la mise en place d'un système d'alerte sur smartphone. Inspiré de l'épisode des eaux contaminées à Genève, il explique: «Un tel système permettrait une meilleure communication des informations importantes à la population.»

Il plaide également pour un accès facilité à la propriété et une amélioration du pouvoir d'achat. Domicilié actuellement en France voisine, il dénonce les difficultés pour devenir propriétaire en Suisse. «Ma situation de l'époque ne m'aurait pas permis de devenir propriétaire et ni d'avoir le même confort de vie que j'ai en France.» Il assure toutefois avoir entrepris les démarches pour revenir habiter en Suisse.

Election le 12 mars

Ebby Guirao et Alexandre Brahier ont, tous les deux, tenté de rejoindre le Centre, sans succès. Ils ont donc décidé de déposer leur candidature en tant qu'indépendants.

Jusqu'à présent, les services du Parlement ont reçu une trentaine de candidatures. Ils ne communiquent toutefois pas les noms des candidats hors parti à la population.

Du côté du Centre, deux candidats se sont présentés: le conseiller d'Etat zougois Martin Pfister et le conseiller national st-gallois Martin Ritter. Le groupe parlementaire décidera du «ticket» officiel le 21 février. L'Assemblée fédérale votera sur la succession de Viola Amherd le 12 mars prochain.