«Marche pour la vie» Des centaines d'opposants à l'avortement manifestent à Zurich

ATS

20.9.2025 - 18:05

Quelque 2000 personnes ont manifesté contre l'avortement samedi après-midi à Zurich-Oerlikon, avec des croix, des chants religieux et une poussette géante. La police était présente en force.

Des centaines d'opposants à l'avortement manifestent à Zurich - Gallery
Keystone-SDA

20.09.2025, 18:05

20.09.2025, 20:05

Des dizaines de policiers en tenue anti-émeute accompagnaient cette «marche pour la vie», que des extrémistes de gauche à vélo tentaient de perturber. Des pétards ont été allumés à plusieurs reprises. Les forces de l'ordre sont parvenues à empêcher que les deux groupes ne se rencontrent.

Des dizaines de personnes ont tenté de stopper le cortège en bloquant la rue ou en plaçant des containeurs sur la chaussée, a indiqué la police municipale dans un communiqué. Les policiers ont mis en garde les perturbateurs et utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes.

La police a déclaré avoir contrôlé plusieurs dizaines de personnes pour incitation à des actes de perturbation et en avoir expulsé plusieurs dizaines d'autres.

Des mesures de sécurité avaient déjà dû être mises en place sur le lieu du rassemblement. La place du marché d'Oerlikon avait été bouclée par des barrières. La principale oratrice était l'activiste américaine Gianna Jessen, qui a «survécu à un avortement» et milite aujourd'hui contre l'IVG. De nombreux passants ont hué le rassemblement chrétien conservateur.

Pas de défilé au centre-ville

La police avait refusé une demande des organisateurs de pouvoir défiler au centre de Zurich, pour des raisons de sécurité et de place. Par le passé, ces manifestations avaient été émaillées d'importants débordements.

Les militants anti-IVG ne comprennent pas cette décision. Ils affirment être pacifiques et rappellent que d'autres manifestations ayant donné lieu à des violences ont été autorisées en ville de Zurich. La «marche pour la vie», à caractère religieux, se tient depuis 2010 le samedi précédant le Jeûne fédéral.

