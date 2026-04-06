  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Berne Des centaines de personnes à la Marche de Pâques contre la guerre

ATS

6.4.2026 - 14:30

Plusieurs centaines de personnes ont manifesté lundi à Berne, lors de la Marche de Pâques, pour dénoncer la guerre et l'oppression. Elles ont exprimé leur solidarité avec les victimes de la violence partout dans le monde et ont appelé à s'engager plus pour la paix.

Des centaines de personnes ont pris part à la marche de Pâques pour protester contre la guerre, la violence et l'oppression.
Des centaines de personnes ont pris part à la marche de Pâques pour protester contre la guerre, la violence et l'oppression.
ATS

Keystone-SDA

06.04.2026, 14:30

06.04.2026, 14:57

Près de 40 organisations, issues principalement des milieux de gauche et religieux, avaient appelé à cette manifestation. La Marche de Berne a lieu chaque année le lundi de Pâques des environs de Berne jusque sur la place de la cathédrale.

Des drapeaux arc-en-ciel flottaient dans le cortège et des banderoles demandaient à la Suisse de reconnaître la Palestine, a constaté sur place un journaliste de Keystone-ATS.

Les guerres, les génocides, les nettoyages ethniques et les violences contre la population ont coûté la vie à des centaines de milliers de personnes, selon l’appel officiel de la Marche. «Beaucoup se sentent impuissants face à cette violence. Nous faisons partie d’une longue chaîne de personnes qui résistent à la guerre et à la violence.»

Pas naïf

«Nous sommes submergés par des informations sur des bombardements, des massacres, des famines. Et le plus effrayant dans tout cela, ce n’est pas la violence en soi, mais la rapidité avec laquelle nous nous y sommes habitués», a déclaré devant la foule Virginia Köpfli, présidente du mouvement féministe pour la paix Frieda.

Le travail pour la paix est souvent présenté comme naïf. Mais les naïfs sont ceux qui croient que plus d’armes apportent la paix et que la sécurité est garantie par la séparation. Les utopies ne sont pas en contradiction avec la réalité, mais constituent une boussole indispensable pour un monde juste, non violent et capable de changement.

Les marches de Pâques existent en Suisse depuis les années 1960. A Berne, la tradition s’est essoufflée vers la fin de la guerre froide, mais elle a connu un regain d’intérêt en 2003 après l’invasion américaine en Irak.

Les plus lus

De nombreux Allemands croient aux «races» - et les Suisses ?
Des Hongrois de plus en plus frustrés dans un pays corrompu
Une démonstration : Sion ne fait qu’une bouchée de Grasshopper
Trump n'a pas validé le cessez-le-feu de 45 jours proposé
Des explosifs découverts près d'un pipeline - Les élections hongroises sous haute tension