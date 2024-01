L'aide financière que la Confédération alloue à la protection des troupeaux face au loup devrait connaître des modifications à l'horizon février 2025. C'est l'échéance prévue pour l'entrée en vigueur du deuxième volet de la loi sur la chasse, adoptée par le Parlement en décembre 2022.

La donne devrait changer notamment dans deux domaines: celui de l'indemnisation des moutons et chèvres tués par le loup et celui des chiens servant à la protection des troupeaux (image d'illustration). KEYSTONE

La première partie, déjà en oeuvre, se matérialise sur le terrain sous la forme des controversés tirs préventifs. Le deuxième volet, qui règle notamment des questions importantes relatives à l'aide à la protection des troupeaux face aux attaques de loup, sera mis en consultation par le gouvernement ce printemps.

La donne devrait changer notamment dans deux domaines: celui de l'indemnisation des moutons et chèvres tués par le loup et celui des chiens servant à la protection des troupeaux.

Actuellement, les éleveurs sont indemnisés pour leurs bêtes mortes suite à une attaque du canidé, à 80% par la Confédération et 20% par les cantons. Et cela même si l'animal se trouvait en situation non protégée.

Afin d'inciter les agriculteurs à agir pour protéger leurs bêtes, une indemnisation devrait dorénavant entrer en ligne de compte uniquement là où des «mesures raisonnables» ont été prises pour protéger l'animal tué, selon la nouvelle loi.

La pratique devrait également être modifiée en ce qui concerne le soutien financier à l'élevage de chiens de protection. La Confédération devrait transférer cette responsabilité aux cantons.

Le Tages-Anzeiger a récemment affirmé que l'Etat avait coupé mi-janvier les subventions pour les chiots en attente de formation. Sollicité par Keystone-ATS, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a rétorqué qu'«une modification (de la pratique actuelle en vigueur relative aux chiens de protection) interviendra au plus tôt le 1er février 2025». Soit avec la mise en vigueur du deuxième volet de la loi sur la chasse.

mabe, ats