Ukraine Des composants de firmes étrangères dans les drones russes

ATS

6.10.2025 - 11:55

Les drones russes ont causé d'importants dégâts le week-end dernier en Ukriane. Le président Zelensky a critiqué neuf pays dont la Suisse (archives).
Les drones russes ont causé d'importants dégâts le week-end dernier en Ukriane. Le président Zelensky a critiqué neuf pays dont la Suisse (archives).
ATS

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dénoncé lundi la présence de milliers de composants fournis par des entreprises étrangères dans les systèmes de missiles et drones russes. Parmi les pays cités figurent notamment les USA, l'Allemagne ou encore la Suisse.

Keystone-SDA

06.10.2025, 11:55

«Lors des frappes massives dans la nuit du 5 octobre (de samedi à dimanche), la Russie a utilisé 549 systèmes d'armes contenant 102'785 composants de fabrication étrangère», a affirmé M. Zelensky sur les réseaux sociaux.

Il a cité neuf pays accusés de ne pas empêcher ces approvisionnements: les Etats-Unis, la Chine, Taïwan, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la Suisse, le Japon, la Corée du Sud et les Pays-Bas.

Des entreprises de ces pays fournissent entre autres des systèmes informatiques, microprocesseurs, capteurs ou convertisseurs de l'analogique vers le numérique, permettant le fonctionnement des missiles et drones, selon le président ukrainien.

Pièces suisses

Les missiles balistiques russes comme l'Iskander ou le Kinzhal utilisent des technologies importées des Etats-Unis, a-t-il relevé.

Par ailleurs «les microcontrôleurs des drones sont fabriqués en Suisse, tandis que les micro-ordinateurs pour le contrôle des vols (de ces engins) sont produits au Royaume-Uni», a détaillé Volodymyr Zelensky.

«Nous avons communiqué des propositions visant à réduire ces habitudes d'approvisionnement. Nos partenaires disposent déjà de données détaillées sur quelle entreprise et quel produit cibler et comment réagir», a-t-il déclaré.

Attaques ciblées

La Russie intensifie actuellement ses attaques aériennes nocturnes contre l'Ukraine, visant notamment son réseau électrique et provoquant des coupures de courant. Dans la nuit de samedi à dimanche, près de 500 drones et plus de 50 missiles ont frappé l'Ukraine.

A Lviv, qui a été plus épargnée que d'autres depuis le début de l'invasion russe en 2022, quatre personnes ont été tuées. Il s'agit de la plus grande attaque depuis le début de la guerre contre cette région dans l'ouest de l'Ukraine, selon son gouverneur. A Zaporijjia, une personne a été tuée et 10 autres ont été blessées.

