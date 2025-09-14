  1. Clients Privés
Turquie Des dizaines de milliers d'opposants manifestent à Ankara

ATS

14.9.2025 - 18:45

Le vice-président du CHP, Murat Bakan, a avancé le chiffre de 50'000 participants à cette manifestation.
Le vice-président du CHP, Murat Bakan, a avancé le chiffre de 50'000 participants à cette manifestation.
ATS

Au moins 50'000 personnes ont participé dimanche à Ankara à une manifestation du principal parti d'opposition turc, le CHP, ont affirmé les organisateurs de ce rassemblement. La justice pourrait infliger un coup dur lundi à la formation politique.

Keystone-SDA

14.09.2025, 18:45

Des correspondants de l'AFP présents sur les lieux ont constaté que plusieurs dizaines de milliers de manifestants s'étaient massés sur la vaste place Tandogan, agitant des drapeaux turcs et portant des t-shirts à l'effigie du père fondateur de la République turque, Mustafa Kemal Atatürk.

Le vice-président du CHP, Murat Bakan, a avancé le chiffre de 50'000 participants à cette manifestation.

Dans un discours à la tribune, le chef de ce parti, Özgür Özel, a déclaré que la foule était présente pour «s'opposer au coup d'Etat» judiciaire selon lui fomenté contre le CHP.

L'audience de lundi devant un tribunal de la capitale turque vise à annuler les résultats du congrès du CHP de novembre 2023 pour fraude électorale. M. Özel avait alors été élu à la tête de cette formation.

