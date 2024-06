Des dizaines de milliers de personnes ont défilé samedi à Zurich sous le slogan «libre à tous points de vue» pour défendre les droits LGBT+ lors de la «Pride». Plus de 100 groupes s'étaient inscrits à la manifestation, soit le nombre le plus élevé jamais enregistré.

Des dizaines de milliers de personnes se sont retrouvées samedi sur l'Helvetiaplatz de Zurich pour la grande manifestation de la Pride. ATS

Beaucoup de participants portaient des drapeaux arc-en-ciel, d'autres arboraient les couleurs LGBT+ en bandeau ou sur leur T-shirt, selon un journaliste de Keystone-ATS sur place.

Avant même le lancement du cortège, l'ambiance était décontractée et bon enfant: on bavardait, saluait, tambourinait et dansait.

Plus d'une centaine de groupes s'étaient inscrits à la manifestation, soit plus que jamais. La Pride de Zurich, qui existe depuis 30 ans, est placée année sous la devise «Libre dans tous les sens – depuis 30 ans». Elle est considérée comme la manifestation LGBTQIA+ la plus importante de Suisse.

olgr, ats