Des dizaines de millions disparus chez Ruag: un ex-cadre sur la sellette

Un ancien cadre de Ruag fait l'objet d'une enquête pour corruption. Le groupe d'armement appartenant à la Confédération a en outre connu d'autres incohérences. blue News vous en donne un aperçu.

Un char de combat de type Leopard 2 sur une piste d'essai à Thoune. (image symbolique) Image : Keystone

Dominik Müller Dominik Müller

«Il existe des indices substantiels d'un comportement pénal présumé dans plusieurs cas». Telle est la conclusion du Contrôle fédéral des finances (CDF), qui a enquêté sur des irrégularités dans les transactions concernant les chars de combat Leopard 1 et 2.

Ces chars appartiennent à Ruag, le groupe d'armement appartenant à la Confédération. Et il s'agit d'une corruption présumée de plusieurs millions. blue News t'en donne un aperçu.

La situation de départ

Ruag a connu une période de turbulences. Au cours des quatre dernières années, cinq CEO et trois CFO ont été en poste. En 2017, le groupe d'armement appartenant à la Confédération réalisait encore un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de francs et employait 8500 personnes. A partir de 2020, Ruag Holding AG s'est séparée en Ruag MRO qui, en 2023, générait encore 741 millions de francs de chiffre d'affaires avec 2800 collaborateurs.

La Confédération prescrit à Ruag de générer 80% de son chiffre d'affaires avec l'armée suisse. Elle est ainsi un fournisseur central de prestations de l'armée suisse. Les 20 pour cent restants peuvent être réalisés sur le marché libre de l'armement, c'est-à-dire là où les risques sont énormes.

La fraude

L'enquête n'est pas encore terminée et se poursuit par le biais d'un cabinet d'avocats. Néanmoins, le contrôle financier annonce d'ores et déjà : «Il existe suffisamment d'indices de fraude possible».

Cela concernerait au moins un ancien cadre ayant une double fonction au sein de Ruag MRO et de Ruag GmbH en Allemagne. Le préjudice financier potentiel des cas connus jusqu'à présent se chiffrerait en dizaines de millions.

L'ancien cadre de Ruag se serait rendu coupable de corruption dans le commerce de réducteurs de chars. En Allemagne, le ministère public mène l'enquête.

Comment s'est déroulé le marché des armes

L'ancien cadre aurait profité de sa position pour manipuler la vente de véhicules chenillés mis au rebut et de pièces de rechange. Dans un premier temps, Ruag a acquis ces véhicules et pièces à des prix forfaitaires - souvent en combinaison avec une grande quantité de matériel de remplacement - sans que la marchandise soit dûment enregistrée dans les systèmes de stockage.

Ensuite, les biens acquis étaient répartis en deux groupes sous la surveillance du collaborateur en question : Une partie a été déclarée «de valeur» et conservée dans les livres de l'entreprise, tandis que le reste a été classé «de faible valeur» et vendu à un partenaire commercial allemand.

La majeure partie du prix d'achat a été attribuée à tort au matériel prétendument de grande valeur, ce qui a conduit à la vente du matériel déclaré de faible valeur à un prix bien inférieur à la valeur réelle du marché.

L'entreprise tierce allemande a donc pu revendre les pièces avec un bénéfice élevé. Dans un cas, des pièces ont été revendues à une entreprise appartenant à 50 % à la conjointe de l'ex-manager responsable.

Personne ne s'en est aperçu, car les différentes unités de l'entreprise opéraient indépendamment les unes des autres, chacune avec son propre système informatique pour la comptabilité et la gestion des stocks.

Le cas des «pièces détachées» en provenance des Pays-Bas

La manière de procéder de l'accusé peut être illustrée par un exemple concret. En juillet 2020, Ruag a acheté des pièces détachées d'occasion de chars Leopard 1 et Leopard 2 à l'État néerlandais pour 4,5 millions d'euros. L'ancien cadre a procédé à la fois à l'établissement du contrat, à l'évaluation des pièces et à l'attribution suivante de ces pièces de rechange.

Sur l'ensemble du matériel, il a attribué des pièces d'une valeur supposée de 1,5 million d'euros à la division Ruag en Suisse. Une analyse ultérieure a montré que la valeur effective n'était que de 380'000 euros. Ruag a dû amortir la différence en tant que perte.

En revanche, il a attribué des pièces d'une valeur présumée de 3 millions d'euros à la division Ruag en Allemagne, dans laquelle l'ex-manager occupait également une fonction dirigeante. Celles-ci ont ensuite été vendues à une entreprise tierce allemande. La valeur réelle : jusqu'à 48 millions d'euros.

Mais Ruag n'était pas au courant de la valeur réelle en raison de l'évaluation falsifiée du membre de l'encadrement. L'entreprise tierce a donc pu empocher le bénéfice massif de la revente. La question de savoir si et combien d'argent a finalement atterri sur le compte de l'accusé fait l'objet de procédures pénales en cours. La présomption d'innocence s'applique.

Le lanceur d'alerte

Détail piquant : selon le rapport d'audit du CDF, le conseil d'administration de Ruag a reçu dès septembre 2019 une annonce de whistleblowing très ciblée. Les agissements suspects de l'accusé y sont décrits en détail.

La réaction de la direction du groupe : elle a laissé le cadre prendre position, l'a cru et a repris sa levée d'alerte dans la prise de position suivante. La prise de position ne contient pas de réponse au reproche selon lequel du matériel aurait été vendu à un prix nettement inférieur à celui du marché pour un avantage personnel.

La culture d'entreprise

Le nombre élevé de changements de management a rendu très difficile l'établissement de processus de direction et de pilotage stables chez Ruag MRO, écrit le contrôle financier dans son rapport. Par conséquent, une base stable pour la collaboration entre la direction, le conseil d'administration et la Confédération en tant que propriétaire a fait défaut.

En outre, malgré les efforts déployés ces dernières années, le groupe n'a pas encore réussi à établir une communication transparente et une gestion saine des erreurs.

En interne, l'ex-cadre incriminé aurait par exemple été qualifié de «sauveur de chiffre d'affaires». Il jouissait donc d'une position particulière et d'une main protectrice présumée de la part de la direction.

La gestion controversée des stocks

Ruag gère pour le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) ce que l'on appelle des stocks de consignation. Il s'agit d'entrepôts de marchandises qui appartiennent au DDPS, mais qui sont gérés sur des sites de Ruag.

Selon le CDF, il n'est pas possible d'écarter le soupçon que Ruag se soit procuré par le passé, sans autorisation, du matériel dans le stock de consignation des véhicules à chenilles pour ses propres affaires avec des tiers - et qu'elle ait ainsi porté atteinte au patrimoine de l'armée. La Base logistique de l'armée (BLA) responsable n'aurait qu'un contrôle insuffisant sur les stocks et les sorties de matériel.

Concrètement, l'armée ne sait pas du tout ce qui se trouve exactement dans ses propres entrepôts de véhicules à chenilles : Ruag n'a jusqu'à présent pas accordé à la BLA de droit de lecture sur son système de stockage, mais se contente d'établir chaque année un rapport sommaire sur les stocks. Entre 2014 et 2023, Ruag a procédé à 1140 mises au rebut et à 1319 adaptations d'inventaire sans autorisation de la BLA.

Ce que dit Ruag

Les dysfonctionnements et les erreurs de comportement identifiés sont inacceptables pour Ruag, écrit l'entreprise dans un communiqué. Selon ce dernier, les changements structurels des dernières années et les nombreux changements de personnes au sein de la direction de l'entreprise ont rendu difficile le développement de l'actuelle Ruag MRO après le démembrement.

«De plus, des individus à l'énergie criminelle présumée ont porté préjudice à l'entreprise», poursuit le communiqué. Entre-temps, une plainte pénale a été déposée.

La nouvelle direction de l'entreprise est consciente de sa responsabilité et va faire toute la lumière sur les manquements du passé et prendre des mesures concrètes. «Cela comprend l'introduction de mesures juridiques, des changements de personnel qui sont déjà en cours, ainsi qu'un audit externe des processus de compliance», écrit le groupe. Si des prélèvements non autorisés devaient avoir eu lieu dans le cadre de la gestion des stocks, Ruag dédommagerait en outre intégralement l'Armée suisse.