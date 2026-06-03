Des drones ukrainiens ont touché mercredi matin des sites énergétiques et militaires à Saint-Pétersbourg, ont indiqué des responsables russes et ukrainiens. Le traditionnel forum économique rassemblant de nombreux dirigeants russes s'ouvre le même jour.

Une colonne de fumée noire était visible au-dessus de Saint-Pétersbourg après les frappes de drones ukrainiens. ATS

Keystone-SDA ATS

Le gouverneur russe de la ville, Alexander Beglov, a indiqué que «plusieurs» infrastructures avaient été endommagées mais qu'il n'y avait aucun. Selon des responsables ukrainiens, cette attaque était destinée à perturber ce forum de trois jours auquel le président russe Vladimir Poutine doit participer dans l'ancienne capitale impériale.