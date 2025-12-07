  1. Clients Privés
Genève Des endroits pour ne pas passer seul les Fêtes de fin d'année

ATS

7.12.2025 - 10:30

A Genève, l'Hospice général a publié son traditionnel calendrier répertoriant les évènements qui sont organisés par les associations caritatives et les services publics pour les personnes isolées ou démunies durant les Fêtes de fin d'année. Parmi les animations proposées, un repas festif en musique le 24 décembre au Café Cornavin.

De nombreuses activités sont proposées à Genève pour ne pas passer seul les Fêtes de fin d'année. Rendez-vous sur ou-aller-en-ces-fetes.ch. (image d'illustration)
ATS

Keystone-SDA

07.12.2025, 10:30

07.12.2025, 10:35

Le document «Où aller en ces fêtes de fin d'année» est disponible en ligne. Il est aussi distribué dans les centres d'action sociale, à l'Hospice général à Rive, dans les services sociaux des communes ou encore dans les maisons de quartiers.

Le 23 décembre, c'est soirée karaoké sur le Bateau Genève. Le Caré propose le 25 décembre une Fête de Noël avec repas et animations dès 11h00. Le service social de la Ville de Genève organise comme chaque année son Réveillon de la solidarité à la salle communale de Plainpalais.

Tradition appréciée. Un peu moins de deux millions de sapins de Noël vendus chaque année

Tradition appréciéeUn peu moins de deux millions de sapins de Noël vendus chaque année

Ouverts à tous, ces événements visent à aider les personnes seules ou manquants de moyens à traverser cette période parfois difficile des fêtes de fin d'année. A noter que les organisateurs cherchent des bénévoles prêts à donner de leur temps. Il suffit de contacter les associations mentionnées dans le calendrier.

www.ou-aller-en-ces-fetes.ch

