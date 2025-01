Des enseignants genevois défraient la chronique !

Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Les points forts du jour

CONSEIL FEDERAL : Le Centre définit lundi la procédure de candidature pour la succession de Viola Amherd au Conseil fédéral. Plusieurs noms circulent déjà, surtout des hommes alémaniques. L'actuel président du Centre Gerhard Pfister (ZG) a renoncé à se présenter. Les deux sénateurs Benedikt Würth (SG) et Isabelle Chassot (FR) ont déjà annoncé qu'ils ne se présentaient pas non plus.

WEF 2025 : Davos commence à s'agiter à la veille de l'ouverture officielle du forum économique mondiale mardi. L'investiture lundi en fin de journée du président des Etats-Unis élu Donald Trump va certainement retenir l'attention des quelque 3000 personnes attendues dans la station grisonne. Les Crystal Awards seront en outre décernés aux lauréats, parmi lesquels le footballeur David Beckham.

ETATS-UNIS : Donald Trump devient ce lundi le nouveau président des Etats-Unis. Devant le congrès et une foule qui pourrait dépasser les 200'000 personnes, le républicain va prêter serment. Clin d'oeil à l'histoire, cette journée s'annonce, à Washington, comme la plus froide, avec – 6°, depuis l'investiture de Ronald Reagan en 1985 (- 14°).

EUROVISION DE LA CHANSON : La SSR et les organisateurs du Concours Eurovision 2005 à Bâle révèlent, lundi après-midi, quelles personnalités présenteront les trois grands shows télévisés, les 13, 15 et 17 mai prochains à la Halle St-Jacques. Ils donneront aussi de nouvelles informations sur la vente des billets et sur le programme-cadre des festivités.

Vu dans la presse

ENSEIGNEMENT : Lors de la journée d’étude sur la réforme du Cycle la semaine passée, des enseignants ont eu des comportements «inacceptables», selon le Conseil d’Etat genevois, rapporte la Tribune de Genève. Sa présidente, Nathalie Fontanet, les a remis à l’ordre vendredi. Dans un courriel adressé à tous les enseignants, elle rappelle leur devoir de fonctionnaire et d’exemplarité. La semaine dernière, des professeurs avaient hué Anne Hiltpold, la cheffe de l’instruction publique.

JUSTICE : Le tribunal de district de Zurich a surpris en annulant l'audience dans l'affaire de diffamation contre la critique de l'islam Saïda Keller-Messahli. Le juge Thomas Grob a déclaré nulles les plaintes pénales des associations de mosquées de Zurich et de Vaud, rapportent les journaux alémaniques de CH Media. La raison de cette annulation serait que tous les co-responsables potentiels n'ont pas été dénoncés. Le litige trouve sa source dans une interview parue dans Le Matin Dimanche dans laquelle Saïda Keller-Messahli mettait en garde contre l'influence des Frères musulmans dans les mosquées suisses. Les plaignants ont jusqu'au 24 janvier pour développer ou retirer leurs plaintes pénales.

Anniversaires et jubilés

- Il y a 5 ans (2020) : La Chine annonce qu'un virus transmissible d'homme à homme s'est déclaré à Wuhan, plus de trois semaines après l'apparition des premiers malades dans les cliniques. La pandémie de Covid-19 fera jusqu'à 20 millions de morts.

- Il y a 10 ans (2015) : Décès du musicien allemand Edgar Froese, pionnier de la musique électrique. ll était membre du groupe Tangerine Dream. Il était né en 1944.

- Il y a 30 ans (1995) : Inauguration du pont de Normandie, le plus grand pont à haubans du monde, reliant Le Havre à Honfleur par-dessus l'estuaire de la Seine.

- Il y a 80 ans (1945) : Le 32e président des Etats-Unis, Franklin D. Roosevelt, prête serment pour la quatrième fois. Il est le seul président à l'avoir fait.

- Il y a 90 ans (1935) : Naissance de l'acteur et metteur en scène austro-allemand Achim Benning. Il a dirigé le Schauspielhaus de Zurich de 1992 à 1999.

- Il y a 100 ans (1925) : Naissance de l'écrivain suisse Eugen Gomringer, inventeur de la «poésie concrète». Il est à Cachuela Esparanza (Bolivie), d'un père suisse et d'une mère bolivienne.

- Il y a 100 ans (1925) : Naissance du poète, prêtre catholique et homme politique nicaraguayen Ernesto Cardenal, figure de la révolution sandiniste et de la théologie de la libération.

- Il y a 150 ans (1775) : Naissance du savant français André-Marie Ampère. Considéré comme le précurseur de la mathématisation de la physique, il est le créateur du vocabulaire de l'électricité (il a inventé les termes «courant» et «tension") et son nom a été donné à l'unité internationale de l'intensité du courant. Il est décédé en 1836.

Le dicton du jour

A la Saint-Sébastien, l'hiver reprend, ou se casse les dents