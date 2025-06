Ce qui se cache derrière les offres mirobolantes pour payer moins de primes maladie

De nombreux services de comparaison de caisses maladie attirent actuellement l'attention sur les médias sociaux avec de grandes promesses d'économies. Pourtant, les primes officielles pour 2026 n'existent pas encore.

Avec des publicités comme celle-ci, des entreprises promettent des comparaisons de caisses maladie. Screenshot/Instagram

Petar Marjanović Petar Marjanović

Si l'on fait actuellement défiler Instagram, Facebook ou d'autres plateformes, on tombe sur des rangées de publicités sur les primes d'assurance maladie. blue News a recensé plus de 20 annonces rien que ces derniers jours. Beaucoup d'entre elles attirent le chaland avec de prétendues possibilités d'économies et des comparaisons rapides.

Un exemple: sur la page «Evaluation de la caisse maladie», promue via une annonce Instagram, on peut lire: «économisez jusqu'à 3278 francs par an» ou «comparez en 2 minutes». D'autres prestataires comme «Fincompact» ou «Neo.swiss» font également une publicité offensive, avec des chiffres comme 202.10 ou même 171.10 francs de prime mensuelle. La comparaison n'est qu'à un clic.

Mais le fait est que personne ne sait actuellement à combien s'élèveront réellement les primes d'assurance maladie en 2026. L'Office fédéral de la santé publique (OFSP) le confirme également sur notre demande: «Les comparaisons de primes pour l'année de primes 2026 ne sont pas possibles avant l'approbation des primes. Seule une comparaison pour les primes 2025 est possible», explique la porte-parole de l'OFSP Gabriela Giacometti.

Les chiffres fiables ne seront disponibles qu'à l'automne. Comme chaque année, les primes officielles sont publiées fin septembre.

Les «prévisions et estimations» sont habituelles

Alors pourquoi toute cette publicité? Interrogé, «Fincompact» explique qu'il travaille avec «l'évolution passée des primes, l'inflation, les tendances des coûts de la santé, etc.» donc avec des prévisions et des estimations. C'est également une pratique courante sur d'autres plates-formes, ajoute-t-on. Le comparateur Premioplus parle de «prévisions et d'analyses fondées de données de marché accessibles au public». Mais souligne qu'il ne fait «aucune déclaration ou garantie contraignante concernant les primes futures».

Swiss VHV, qui exploite le site Krankenkassenbewertung.ch, avance des arguments similaires. Certes, le site Internet annonce pouvoir faire «économiser jusqu'à 3278 CHF par an», mais sur demande, il précise: «Nos déclarations se basent sur les évolutions générales de l'environnement des primes ainsi que sur des valeurs empiriques issues de données déjà disponibles». L'entreprise n'a pas souhaité répondre à d'autres questions de blue News.

On peut changer de caisse maladie une fois par an. On ne sait actuellement pas encore combien elles seront chères l'année prochaine. Malgré cela, "Evaluation des caisses maladie" fait de la publicité pour une comparaison des caisses maladie. Screenshot/Instagram

Si de telles annonces sont possibles, c'est aussi parce qu'il existe une zone d'ombre juridique. La publicité mensongère est certes interdite, mais c'est un tribunal qui décide si elle est réellement illicite. Et ce n'est pas l'OFSP qui peut porter plainte, mais seulement le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Celui-ci n'intervient que «lorsque la tromperie se manifeste par un grand nombre de plaintes de citoyens concernés».

Concrètement, cela signifie que rien ne se passe sans une large vague de protestations. Et une plainte est coûteuse, y compris le formulaire PDF, les captures d'écran et les liens. Sur le smartphone, où beaucoup voient ces publicités, c'est tout sauf simple. Le Seco n'a pas encore pris position sur le sujet.

Les données atterrissent chez un «conseiller en assurances»

Mais que se cache-t-il derrière cette publicité ? Selon l'OFSP, il s'agit de «générer des leads». C'est-à-dire de collecter les données de contact de clients potentiels. Grâce à une publicité avantageuse sur les médias sociaux, il est ainsi facile de gagner de nouveaux contacts qui seront ensuite contactés pour changer de caisse maladie.

Mais ce qui se passe avec les données n'est pas toujours transparent. blue News a trouvé plusieurs plates-formes avec des indications lacunaires ou manquantes sur la protection des données.

«Fincompact», par exemple, demande le nom, l'e-mail et le numéro de téléphone. L'identité de la personne qui se cache derrière l'offre n'était pas claire jusqu'à la demande de blue News. Interrogé à ce sujet, un porte-parole a indiqué: «Souvent, les données saisies (par ex. âge, lieu de résidence, assurance) sont utilisées pour des offres personnalisées, la prise de contact par des conseillers ou à des fins de marketing (par ex. newsletter)».

Publicité trompeuse ? Voici comment faire bouger les choses Conservez une preuve: faites une capture d'écran de la publicité. Sur la plupart des téléphones portables, cela fonctionne en appuyant simultanément sur les deux boutons latéraux.

Le Secrétariat d'État à l'économie (Seco) met à disposition un formulaire de plainte. Vous pouvez y décrire précisément ce dont il s'agit. Plus vous fournirez de détails, mieux ce sera.

Enregistrez le formulaire rempli avec la capture d'écran sur votre appareil et envoyez le tout par e-mail à fair-business@seco.admin.ch.

Si vous le souhaitez, vous pouvez également imprimer le tout et l'envoyer par courrier postal à l'adresse suivante: Secrétariat d'État à l'économie, Division Droit, Holzikofenweg 36, 3003 Berne. Montre plus

«Premioplus» confirme également : Les données sont transmises à des «conseillers en assurances qualifiés». En d'autres termes: quiconque souhaite comparer ses primes recevra tôt ou tard un appel ou un e-mail publicitaire.

«Fincompact» donne tout de même un conseil: «Toujours lire la déclaration de protection des données. Et rester sceptique face aux offres ou aux demandes, si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à demander des précisions». Mais chez «Fincompact», celle-ci n'a été mise en lien sur la page Facebook qu'après la demande de blue News.

Vidéo de la rubrique