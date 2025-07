«Des experts mettent tout en œuvre pour stabiliser les chaînes d'approvisionnement»

Les rayons réfrigérés vides de produits laitiers ont récemment suscité l’agacement de nombreux clients de Migros. En cause: un changement de système informatique survenu il y a deux mois, qui a perturbé l’approvisionnement. Bonne nouvelle toutefois: les yogourts et fromages frais sont de retour, et une amélioration durable semble désormais se dessiner.

Les rayons réfrigérés vides de produits laitiers préoccupent les clients de Migros depuis début juin déjà. Image : zVg

Bruno Bötschi / trad. Bruno Bötschi

Pas le temps? blue News résume pour toi Depuis début juin, Migros fait face à d’importants problèmes de livraison de produits laitiers.

Elsa Group, filiale de Migros à Estavayer-le-Lac (FR), fabrique ces produits laitiers.

Le fromage frais et les yogourts sont désormais à nouveau livrables. Une amélioration durable semble enfin se profiler.

« Des experts mobilisés travaillent à stabiliser la chaîne d’approvisionnement », déclare Prisca Huguenin-dit-Lenoir, porte-parole de Migros. Montre plus

Prisca Huguenin-dit-Lenoir, depuis début juin, les rayons réfrigérés vides de produits laitiers suscitent la colère des clients de Migros. Où en est-on aujourd’hui?

Les rayons réfrigérés vides étaient, au mieux, isolés et temporaires, et ont disparu depuis plusieurs semaines. Aujourd’hui, les perturbations affectent uniquement de manière partielle et sporadique les fromages à pâte dure et mi-dure ; tous les autres produits laitiers sont de nouveau disponibles.

L’assortiment national a été impacté, tandis que les produits régionaux sont toujours restés disponibles. Depuis plusieurs semaines, les fromages frais et les yaourts ont retrouvé leur place en rayon, bien que des ruptures isolées et temporaires puissent encore survenir, comme c’est habituellement le cas. Il est donc possible que la disponibilité varie d’un magasin à l’autre.

Par le passé, il a été évoqué que des problèmes informatiques chez Elsa, la filiale de Migros basée à Estavayer-le-Lac et spécialisée dans la fabrication de produits laitiers, étaient à l’origine des difficultés de livraison. Pourriez-vous aujourd’hui préciser la nature exacte de ces problèmes informatiques?

Début juin, le groupe Elsa a changé son système informatique. Parallèlement, il a mis en place un nouveau logiciel au niveau de l'entrepôt à hauts rayonnages d'Ursy.

Peut-on d’ores et déjà savoir quand les problèmes informatiques chez Elsa seront résolus, et à partir de quelle date les clients pourront retrouver l’intégralité de l’assortiment de produits laitiers dans les magasins Migros?

Des équipes d’experts déploient tous les efforts nécessaires pour stabiliser les chaînes d’approvisionnement, en travaillant intensément sur des solutions logicielles tout en mettant en place des mesures manuelles parallèles pour améliorer la situation.

Ces mesures à long terme commencent déjà à porter leurs fruits: à l’exception de quelques ruptures temporaires concernant les fromages à pâte dure et mi-dure, l’ensemble de l’assortiment est désormais disponible dans les conditions habituelles.

Depuis près de deux mois, une grande partie des produits laitiers fabriqués par Elsa ne peut être livrée et vendue. Les vaches continuent cependant à produire du lait. Celui-ci est-il détruit ?

Ce n’est pas le cas. Malgré les problèmes techniques, les livraisons ont continué tout au long des restrictions. Les quantités produites et commandées ont été ajustées en fonction des capacités de livraison. Aujourd’hui, l’ensemble de la production est commercialisé.

Migros a-t-elle déjà connu par le passé un problème informatique de ce type, qui a limité les livraisons dans les magasins pendant des semaines ?

Non, pas du tout.

Les clients Migros doivent-ils s'attendre à l'avenir à de tels problèmes de livraison ?

Il n'y a pas de problèmes de livraison généralisés. Elsa Group est la seule entreprise industrielle Migros concernée par le changement de logiciel.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.