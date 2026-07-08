Les pluies diluviennes tombées sur le sud du Bangladesh ont causé depuis le début de la semaine la mort d'au moins 16 réfugiés rohingya dans des glissements de terrain survenus dans leurs camps de Cox's Bazar, a-t-on appris auprès des autorités bangladaises.

Les catastrophes sont fréquentes pendant la période de la mousson d'été en Asie du Sud (juin-septembre), mais le réchauffement climatique a accru ces dernières années leur intensité et leur fréquence, selon les scientifiques.

Bangladesh Des glissements de terrain font 16 morts dans les camps de réfugiés

Mercredi, une coulée de boue a enseveli une école coranique pour filles de l'un des camps, dans laquelle se trouvaient une dizaine d'élèves et un enseignant.

«Quatre personnes sont malheureusement décédées sur place, quatre autres à l'hôpital», a indiqué à l'AFP le chef de la Commission pour l'aide et le rapatriement des réfugiés (RRRC), Mohammed Mizanur Rahman. Cinq élèves ont été hospitalisées, a-t-il ajouté.

Lundi, d'autres glissements de terrain avaient déjà causé la mort de huit personnes dans les camps de Cox's Bazar.

Entassés dans les collines

Selon le Haut-Commissariat pour les réfugiés de l'ONU (HCR), 1,2 million de Rohingya, une minorité musulmane de Birmanie, s'entassent aujourd'hui dans les collines de Cox's Bazar, déplacés depuis 2017 par la répression et la guerre civile dans leur pays. Le Conseil uni pour les Rohingya qui les représente a dénoncé les conditions précaires dans lesquelles ils vivent et exigé leur relocalisation.

«Il n'y a aucune coordination entre les parties concernées pour assurer un logement décent aux Rohingya, ainsi que le montrent ces accidents», a déploré auprès de l'AFP son président Sayed Ullah.

Les catastrophes sont fréquentes pendant la période de la mousson d'été en Asie du Sud (juin-septembre), mais le réchauffement climatique a accru ces dernières années leur intensité et leur fréquence, selon les scientifiques.