«Pas supportable», dit CaritasAssurance maladie: des hausses de primes de l'ordre de 3 à 5% attendues
23.9.2025 - 06:28
Les assurés doivent s'attendre à une nouvelle hausse importante de leurs primes d'assurance maladie l'an prochain. Les nouveaux tarifs seront annoncés ce mardi par Elisabeth Baume-Schneider et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Une augmentation de l'ordre de 3 à 5% est attendue.
L'augmentation moyenne des primes devrait avoisiner les 5% en 2026, a indiqué récemment le comparateur de prix bonus.ch, en se basant notamment sur la hausse de 4,7% des coûts de la santé au 1er semestre 2025. Il y aura de fortes disparités. Pour certaines caisses disposant de peu de réserves, des relèvements de plus de 10% sont à craindre.
Comparis de son côté table sur une hausse des primes de 4% l'an prochain. L'augmentation des tarifs hospitaliers et celle des coûts de la santé en général est invoquée. Moins pessimiste, le Centre de recherches conjoncturelles de l'EPFZ anticipe un alourdissement de 2,7%.
Bien qu'importantes, les nouvelles augmentations s'annoncent moins salées que ces dernières années: elles étaient de 6,6% en 2023, 8,7% en 2024 et 6% en 2025.
«Pas supportable»
Un nombre encore plus grand de ménages à bas revenus se retrouveront sous pression, a déjà fait savoir Caritas. Sur cinq ans, entre 2022 et 2026, les ménages auront eu à digérer des hausses de 25% au total environ.
«C'est énorme et la situation n'est pas supportable», dénonce l'oeuvre d'entraide, sachant que, sur la même période, «les salaires ont stagné». Les réductions de primes ne suffiront pas à elles seules à soulager suffisamment les ménages à faibles revenus, prévient Caritas.
