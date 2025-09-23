  1. Clients Privés
«Pas supportable», dit Caritas Assurance maladie: des hausses de primes de l'ordre de 3 à 5% attendues

ATS

23.9.2025 - 06:28

Les assurés doivent s'attendre à une nouvelle hausse importante de leurs primes d'assurance maladie l'an prochain. Les nouveaux tarifs seront annoncés ce mardi par Elisabeth Baume-Schneider et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP). Une augmentation de l'ordre de 3 à 5% est attendue.

Bien qu'importantes, les nouvelles augmentations s'annoncent moins salées que ces dernières années: elles étaient de 6,6% en 2023, 8,7% en 2024 et 6% en 2025.
sda

Keystone-SDA

23.09.2025, 06:28

23.09.2025, 06:35

L'augmentation moyenne des primes devrait avoisiner les 5% en 2026, a indiqué récemment le comparateur de prix bonus.ch, en se basant notamment sur la hausse de 4,7% des coûts de la santé au 1er semestre 2025. Il y aura de fortes disparités. Pour certaines caisses disposant de peu de réserves, des relèvements de plus de 10% sont à craindre.

Comparis de son côté table sur une hausse des primes de 4% l'an prochain. L'augmentation des tarifs hospitaliers et celle des coûts de la santé en général est invoquée. Moins pessimiste, le Centre de recherches conjoncturelles de l'EPFZ anticipe un alourdissement de 2,7%.

Comment économiser? Choisir sa franchise en fonction de ses besoins

Comment économiser?Choisir sa franchise en fonction de ses besoins

«Pas supportable»

Un nombre encore plus grand de ménages à bas revenus se retrouveront sous pression, a déjà fait savoir Caritas. Sur cinq ans, entre 2022 et 2026, les ménages auront eu à digérer des hausses de 25% au total environ.

«C'est énorme et la situation n'est pas supportable», dénonce l'oeuvre d'entraide, sachant que, sur la même période, «les salaires ont stagné». Les réductions de primes ne suffiront pas à elles seules à soulager suffisamment les ménages à faibles revenus, prévient Caritas.

Quand doit-on changer nos assurances maladies en Suisse ?

Quand doit-on changer nos assurances maladies en Suisse ?

Quand et comment changer d'assurances maladies ? Toutes les réponses à vos questions sont dans cette vidéo !

26.08.2024

