La police cantonale valaisanne a arrêté cinq suspects ainsi que deux complices suite au cambriolage d'une armurerie à Sion dans la nuit de vendredi à samedi. Un important dispositif de recherches avait été déployé pour retrouver les malfrats.

Un Super Puma de l'armée, doté d’un système de vision nocturne et de détection thermique, a été mobilisé pour les recherches.

Les auteurs ont forcé la porte principale de l'établissement peu avant minuit. Ils ont ensuite pris la fuite avec leur butin à bord d'un véhicule immatriculé en France.

La vaste opération de recherche lancée immédiatement a pu être levée samedi matin, a indiqué la police cantonale peu après 10h00 sur la plateforme X. Les personnes interpellées ont été conduites dans les locaux de la police, où elles seront interrogées.

Les recherches, qui se sont concentrées sur la région de Saint-Maurice, ont mobilisé de nombreuses forces de police et des moyens techniques importants. Un hélicoptère de l'armée équipé d'une caméra thermique et des drones ont notamment été engagés.

Le Ministère public a ouvert une instruction. Aucune autre information ne sera communiquée pour l'heure afin de ne pas gêner l'enquête.