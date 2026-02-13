Les élections communales du 8 mars s'annoncent ouvertes dans le canton de Fribourg, avec plus de 1100 candidats, 1146 précisément, qui briguent un siège au sein d'un exécutif. Le rendez-vous constitue un excellent baromètre à huit mois de l'échéance cantonale de novembre.

L'avenue de la gare et le parvis de la gare sont photographies devant la gare de Fribourg, le vendredi 11 avril 2025. (KEYSTONE/Anthony Anex) KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

La campagne est marquée par une droite ambitieuse, en particulier à Fribourg, et une gauche qui ne l'est pas moins. Le scrutin tombe par ailleurs à un mois et demi de la votation cantonale concernant la loi sur l'assainissement des finances de l'Etat (LAFE) soumise à référendum à la demande de la gauche et des syndicats.

Les Fribourgeoises et Fribourgeois sont donc beaucoup sollicités cette année, sans compter qu'au programme du 8 mars figurent quatre objets de votations fédérales. Le nouveau visage de la majeure partie des exécutifs communaux sera connu dès ce jour-là, dans la mesure où l'élection au système majoritaire est dominante.

Dans 116 communes

Sans surprise, c’est dans les communes les plus peuplées que les élections s'annoncent les plus disputées. A l'inverse, cinq communes n’ont pas suffisamment de prétendants. Que ce soit en 2011, 2016 ou 2021, il a toujours manqué de candidatures ici et là. Pourtant, la fonction de conseiller communal demeure importante.

Parmi les mesures envisagées figure une revalorisation salariale. Au-delà du prestige, ces élus occupent des positions à même de donner des impulsions réelles dans les domaines de l'aménagement du territoire ou simplement de la qualité de vie pour leur territoire. Mais la tâche est perçue de plus en plus souvent comme ingrate.

Plus d'un quart des politiciens communaux ont ainsi abandonné avant la fin de leur mandat lors de la législature qui s'achève. Un phénomène dont les causes sont multiples. Cette année, les élections se tiennent dans 116 communes. Trois n'en organisent pas, notamment à Gletterens, commune toujours placée sous la tutelle de l'Etat.

Suspense à Fribourg

Dans le détail, la composition des conseils communaux de tous les chefs-lieux de district du canton sera donc déterminée au soir du dimanche 8 mars. Ce sera ainsi le cas à Fribourg, Bulle, Estavayer, Châtel-St-Denis, Morat et Tavel. Seul Romont fera exception. Un second tour est prévu le 29 mars, si nécessaire.

En ce qui concerne les principales communes, le suspense sera au rendez-vous à Fribourg, où 26 candidats sont sur les rangs. Depuis 2021, et la perte du fauteuil PLR, la gauche détient quatre des cinq sièges de l'exécutif, avec deux PS, une Verte et un Centre gauche. Le centre-droit ambitionne un retour à une formule plus équilibrée.

C'est pourquoi, contrairement à la gauche qui n'a pas conclu d'alliance, le camp bourgeois part au combat avec, pour la première fois, une liste d'entente comprenant deux centristes, deux libéraux-radicaux et un UDC. Il fait campagne notamment sur la maîtrise des finances publiques et la politique de mobilité.

Large choix à Bulle

A noter que tant le syndic Thierry Steiert (PS), après 10 ans dans la fonction, que le vice-syndic Laurent Dietrich (Le Centre) ne se représentent pas. En ce qui concerne le Conseil général, pas moins de 321 personnes vont tenter de décrocher l’un des 80 sièges du législatif. Les prétendants n’étaient que 243 il y a cinq ans.

Dans la deuxième ville du canton, Bulle, les citoyens ont le choix entre 37 candidats pour renouveler leur Conseil communal, avec le syndic sortant PLR Jacques Morand qui ne se représente pas. Cinq listes sont déposées pour repourvoir les neuf sièges. Elles viennent des partis déjà en place (PS, PLR, Le Centre, UDC et les Vert-e-s).

Commune sans liste

Pour le Conseil général, le chef-lieu gruérien compte 80 candidats pour 50 sièges. A Villars-sur-Glâne, troisième commune la plus peuplée du canton, avec 12'500 habitants, 24 personnes lutteront pour les neuf sièges de l'exécutif. Le syndic vert Bruno Marmier, président du Grand Conseil en 2026, sollicite un nouveau mandat.

Une commune se distingue: Plasselb, dans le district germanophone de la Singine, où aucune liste n’a été déposée pour le Conseil communal. Dans ce cas de figure et selon la loi cantonale fribourgeoise sur l’exercice des droits politiques, le corps électoral peut voter pour toute personne éligible.