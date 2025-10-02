Gaz lacrymogènes et jets d’eau : heurts entre forces de l’ordre et manifestants pro-Gaza

A Genève, le cortège des manifestants rassemblés pour exprimer leur solidarité avec la Palestine et la flottille pour Gaza a essayé de se déplacer. Il a été bloqué au bout du pont du Mont-Blanc par plusieurs véhicules de police, a constaté une journaliste de Keystone-ATS sur place.

Sur le pont du Mont-Blanc, à Genève, le jeudi 2 octobre 2025. KEYSTONE

Keystone-ATS Basile Mermoud

A Genève, plus de 3000 personnes se sont rassemblées pour exprimer leur solidarité avec la Palestine et la flottille pour Gaza, a constaté une journaliste de Keystone-ATS sur place. En début de soirée, certaines personnes ont mis le feu à des pneus au milieu de la place, dégageant une importante fumée noire.

Cette manifestation spontanée et non autorisée bloquait le carrefour principal près de la gare. «Free free Palestine», scandaient les manifestants réunis sur la place Lise Girardin en fin d'après-midi. Ils ont aussi fustigé la «complicité de la Suisse».

Encadré par les forces de l'ordre, le rassemblement bloquait la circulation très dense à ces heures. Quelques motocyclistes agacés ont utilisé les trottoirs pour poursuivre leur route. Une partie des manifestants ont ensuite rejoint la gare, jouant au chat et à la souris avec les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène notamment. Peu avant 22h00, les manifestants étaient dispersés.

A Berne, quelques centaines de personnes ont également manifesté jeudi soir en solidarité avec la flottille, bloquant les transports publics et exigeant notamment qu'Israël libère les membres d'équipage arrêtés. D'autres rassemblements spontanés ont notamment réuni 1500 personnes à Zurich. A Lugano, la police a évoqué un cortège à travers la ville, tandis que d'autres manifestations étaient notamment annoncées à Sion ou Lucerne et Bâle. A Lausanne, près d'un millier de personnes ont déjà manifesté mercredi soir.

Enregistrement

Selon le DFAE, les membres de la flottille appréhendés, dont des Suisses, ont été transportés à Ashdod, en Israël, ou ils doivent être enregistrés. Le département fédéral reste en contact avec les autorités israéliennes afin d'assurer la protection consulaire des ressortissants suisses concernés.

Il explique également être en contact avec les avocats mandatés par les participants helvétiques. Il les informera notamment dès que le lieu de détention sera connu et que la visite consulaire aura eu lieu.

La directrice de la Direction consulaire du DFAE, Marianne Jenni, précise dans l'émission Forum de la RTS ne pas savoir combien de Suisses sont détenus par Israël. Mais l'ambassade de Suisse à Tel Aviv est en contact avec les autorités locales.

Elle souligne encore qu'aucun blessé n'est à déplorer lors de l'intervention israélienne. Les personnes concernées paieront leur rapatriement et non la Confédération. Le DFAE pourra toutefois leur avancer de l'argent, remboursable, en cas de besoin.

«Illégale et injustifiable»

L'association Waves of Freedom, qui participe à la flottille, à réagi jeudi en qualifiant l'opération israélienne d'"illégale et injustifiable" dans un communiqué. Au total, 19 Suisses, en majorité romands, font partie de l'expédition, rappellent les organisateurs.

«L’objectif n’était pas seulement d’acheminer une aide humanitaire, mais de montrer au monde que ce blocus est illégal et doit être brisé. Le fait d’avoir pu atteindre une distance aussi proche des côtes de Gaza, ce qui n’était jamais arrivé, est déjà une réussite en soi», a expliqué Hicham El Ghaoui, président de l’association et médecin valaisan.

Israël a annoncé jeudi que les passagers de la flottille seraient expulsés vers l'Europe."Les passagers du Hamas-Sumud à bord de leurs bateaux se dirigent en toute sécurité et pacifiquement vers Israël, où les procédures d'expulsion vers l'Europe vont commencer. Les passagers sont sains et saufs et en bonne santé", a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

DFAE contesté

La flottille transportait entre 100 et 150 tonnes de matériel humanitaire. Il y avait notamment de la nourriture, du lait infantile, des filtres à eau et des médicaments à destination de Gaza.

Waves of Freedom juge la réaction du DFAE et du gouvernement dans son ensemble comme «timorée et insuffisante». «Les autorités suisses doivent affirmer sans ambiguïté que l’interception de la Global Sumud Flotilla est illégale, qu’elle constitue une violation du droit international et des droits humains fondamentaux, et qu’elle appelle des sanctions», peut-on lire dans le communiqué.

L'Union syndicale Suisse a aussi écrit à Ignazio Cassis jeudi pour lui demander d’intervenir pour garantir la sécurité et le retour des syndicalistes et des autres volontaires engagés sur la flottille, ainsi que pour permettre le passage de l’aide humanitaire.