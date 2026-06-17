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Pour garantir la sécurité Des militaires suisses seront déployés vendredi au Bürgenstock

ATS

17.6.2026 - 13:50

Des militaires seront déployés en appui aux autorités civiles pour la rencontre entre les Etats-Unis et la République islamique d'Iran prévue vendredi au Bürgenstock (NW). Le Conseil fédéral a approuvé cet engagement mercredi.

Le Conseil fédéral a en outre approuvé une fermeture temporaire de l'espace aérien autour du Bürgenstock pendant la rencontre (image d'illustration).
Le Conseil fédéral a en outre approuvé une fermeture temporaire de l'espace aérien autour du Bürgenstock pendant la rencontre (image d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.06.2026, 13:50

Des hauts représentants des Etats-Unis et de la République islamique d'Iran se rencontreront vraisemblablement vendredi au Bürgenstock en présence de hauts représentants de la République islamique du Pakistan et de l'Etat du Qatar, afin de signer officiellement l'accord (Memorandum of understanding) visant à mettre fin aux opérations militaires des deux pays.

Un engagement de 2000 militaires au maximum en service d'appui est prévu et complète les mesures de sécurité prévues par les autorités civiles, indique mercredi le Secrétariat d'Etat à la politique de sécurité (SEPOS). Cet engagement est subsidiaire. L'armée soutient la police cantonale nidwaldienne en assumant notamment des tâches dans les domaines de la protection d'objets, de la surveillance, de la reconnaissance, du transport et de la logistique.

Le Conseil fédéral a en outre approuvé une fermeture temporaire de l'espace aérien autour du Bürgenstock pendant la rencontre. La restriction de l’espace aérien s'applique autour du Bürgenstock dans un rayon de 46 kilomètres.

La mesure est nécessaire pour garantir la sécurité de la rencontre. La Suisse est tenue d'assurer la protection des personnes protégées par le droit international, précise le SEPOS dans son communiqué de presse.

Plutôt qu’à Genève. L'accord entre l'Iran et les Etats-Unis sera signé à l’hôtel Bürgenstock

Plutôt qu’à GenèveL'accord entre l'Iran et les Etats-Unis sera signé à l’hôtel Bürgenstock

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