Des militants bloquent temporairement le trafic vers Davos

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Contre le WEF Des militants bloquent temporairement le trafic vers Davos

ATS

18.1.2026 - 17:33

Les près de 600 participants à la marche de protestation contre le Forum économique mondial (WEF) ont temporairement bloqué le trafic en direction de Davos dimanche après-midi. La police a dispersé le blocage dans le calme.

"Make World Wars Great Again" (rendons les guerres mondiales à nouveau fabuleuses), pouvait-on lire sur la casquette rouge d'un militant grimé en Donald Trump.
"Make World Wars Great Again" (rendons les guerres mondiales à nouveau fabuleuses), pouvait-on lire sur la casquette rouge d'un militant grimé en Donald Trump.
ATS

Keystone-SDA

18.01.2026, 17:33

18.01.2026, 18:40

Le trafic a été bloqué pendant environ une heure, a indiqué la police grisonne à Keystone-ATS. Les militants se sont majoritairement montrés pacifiques, a-t-elle précisé.

Aucune arrestation n'a eu lieu, a déclaré le porte-parole de Strike WEF, qui a organisé la randonnée démarrée samedi à Küblis (GR). Une partie des marcheurs, environ 200 personnes, ont rejoint dimanche autour de 17h un rassemblement organisé à Davos par les Jeunes socialistes sous le slogan «No WEF - Stop Trump».

Le nom de Donald Trump apparaissait sur de nombreuses pancartes, décriant la politique du président américain, attendu mercredi au WEF. Plusieurs manifestants se sont grimés en dirigeants invités au forum, dont le chancelier allemand Friedriech Merz, mettant en scène leur corruption.

Les capitalistes ont besoin de guerres en période de crises pour continuer à engranger des profits, a déclaré la présidente des Jeunes socialistes Mirjam Hostetmann. «Le WEF n'apportera jamais la paix, mais ne fera qu'attiser les tensions», a-t-elle ajouté.

La venue du président américain au forum a intensifié le mouvement de protestation. La police a encerclé samedi après-midi des manifestants qui s'étaient réunis sur la place de la gare à Berne pour un rassemblement non autorisé. Un important dispositif policier avait été déployé.

Les plus lus

«On va le laisser faire ses petites crises» - Tanguy Nef se paie Kristoffersen
«Pris en sandwich» : Matthias Iten exulte, Loïc Meillard fulmine
Les pays européens affichent leur unité face à Trump
Des militants bloquent temporairement le trafic vers Davos
Sion glane un bon point à Bâle, Thoune mate GC en patron