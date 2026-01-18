Des militants bloquent temporairement le trafic vers Davos

Les près de 600 participants à la marche de protestation contre le Forum économique mondial (WEF) ont temporairement bloqué le trafic en direction de Davos dimanche après-midi. La police a dispersé le blocage dans le calme.

"Make World Wars Great Again" (rendons les guerres mondiales à nouveau fabuleuses), pouvait-on lire sur la casquette rouge d'un militant grimé en Donald Trump. ATS

Keystone-SDA ATS

Le trafic a été bloqué pendant environ une heure, a indiqué la police grisonne à Keystone-ATS. Les militants se sont majoritairement montrés pacifiques, a-t-elle précisé.

Aucune arrestation n'a eu lieu, a déclaré le porte-parole de Strike WEF, qui a organisé la randonnée démarrée samedi à Küblis (GR). Une partie des marcheurs, environ 200 personnes, ont rejoint dimanche autour de 17h un rassemblement organisé à Davos par les Jeunes socialistes sous le slogan «No WEF - Stop Trump».

Le nom de Donald Trump apparaissait sur de nombreuses pancartes, décriant la politique du président américain, attendu mercredi au WEF. Plusieurs manifestants se sont grimés en dirigeants invités au forum, dont le chancelier allemand Friedriech Merz, mettant en scène leur corruption.

Les capitalistes ont besoin de guerres en période de crises pour continuer à engranger des profits, a déclaré la présidente des Jeunes socialistes Mirjam Hostetmann. «Le WEF n'apportera jamais la paix, mais ne fera qu'attiser les tensions», a-t-elle ajouté.

La venue du président américain au forum a intensifié le mouvement de protestation. La police a encerclé samedi après-midi des manifestants qui s'étaient réunis sur la place de la gare à Berne pour un rassemblement non autorisé. Un important dispositif policier avait été déployé.