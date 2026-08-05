Le projet d'adaptation de la logistique de l'armée, qui se chiffre en milliards, est jugé assez mûr par le Contrôle fédéral des finances. Ce dernier exige toutefois des améliorations en matière de financement, de coordination avec le civil et de sécurité informatique.

Afin d'adapter sa logistique aux exigences de la guerre, l'armée suisse opère un changement de paradigme fondamental. Elle ouvre la voie à une transition d’une administration axée sur l’efficacité vers une logistique d’intervention décentralisée et adaptée aux conditions de guerre.

Le projet, intitulé «Conception générale de la logistique de l’armée», est globalement en bonne voie, indique le rapport d'audit du Contrôle des finances (CDF) publié mercredi. Au total, 144 mesures individuelles sont prévues afin d'adapter aux situations de crise et de conflit les domaines de l’approvisionnement, de la protection, des services sanitaires et des infrastructures de l’armée.

Elles devront être mises en œuvre d’ici 2035. En interne, l’administration table sur des investissements totaux pouvant atteindre jusqu'à dix milliards de francs d’ici 2040.

Chantiers en cours

Compte tenu de l’ampleur financière du projet, les examinateurs du CDF formulent dans leur rapport d'audit quatre recommandations à l’intention du commandement de l’armée. Ainsi, la Base logistique de l’armée doit établir une vue d’ensemble consolidée de toutes les mesures, avec leurs coûts, les calendriers et les interdépendances. Elle doit se concerter étroitement avec l’état-major de l’armée.

Une coordination systématique des interdépendances avec les chaînes d’approvisionnement civiles, les cantons et les offices fédéraux est également nécessaire, car l’armée suisse dépend à plus de 90% de matériel militaire étranger, relève le CDF. Et celui-ci d'ajouter qu'afin de garantir la cohérence financière, le Secrétariat général du Département fédéral de la défense (DDPS) doit intégrer la conception globale dans le cadre de sa haute surveillance.

Enfin, lors de l’attribution de marchés de logistique et de maintenance au groupe d’armement fédéral Ruag MRO, les responsables du DDPS et de l’Office fédéral de l’armement (Armasuisse) devraient être associés dès le début du processus.

Le Département fédéral de la défense se montre réceptif à ces quatre recommandations. Robert Scheidegger, chef de la planification, du contrôle de gestion, de la numérisation et de la sécurité au DDPS, a souligné devant les médias à Berne la nécessité de cette réforme. Il admet notamment une vulnérabilité en cas de guerre et donc que la logistique soit organisée de manière plus décentralisée, plus sûre et plus proche du front.

Le choix du pauvre

Michael Nussli, chef adjoint de la Base logistique de l’armée, a lui aussi souligné l’urgence de la réforme. Ce concept constitue l’étape préparatoire indispensable pour faire évoluer la logistique d’une approche de gestion d’entreprise vers une logistique de guerre capable d’assurer la pérennité des opérations, a-t-il déclaré.

Les responsables souhaitent toutefois adopter une approche pragmatique, car une mise en œuvre complète de toutes les mesures est jugée irréalisable compte tenu de la situation financière actuelle de l’armée. L’objectif est une décentralisation de base, et non un déploiement complet qui coûterait entre cinq et dix milliards de francs.

M. Nussli a évoqué à cet égard une «solution de fortune». Les besoins de la logistique de l’armée sont en concurrence avec d’autres projets de l’armée et doivent être financés par le budget ordinaire.

A la recherche d’un logiciel de gestion de crise

Un élément essentiel de la décentralisation visée concerne l’infrastructure. «L’objectif est de stocker les systèmes les plus importants sous terre», a déclaré M. Nussli. Or les installations existantes ne sont pas toutes en bon état.

L’infrastructure informatique demeure aussi un défi majeur. Certes, le système standard (SAP) fonctionne de manière stable au quotidien depuis début 2025, ont souligné les responsables devant les médias. Mais le système atteint ses limites en cas d’urgence, par exemple une cyberattaque ou une coupure de ligne. Les centres de données ne sont en effet pas suffisamment protégés et le système ne peut pas fonctionner de manière autonome.

La solution initialement prévue pour un fonctionnement autonome s’est avérée irréalisable et a été abandonnée. On mise désormais à nouveau davantage sur des architectures standard (SAP) protégées et autonomes, ce qui prend toutefois du temps, ajoute encore M. Scheidegger.

Et ce dernier de défendre cette approche face aux critiques de retard provenant du CDF. «Il serait faux d’acquérir des logiciels avant de savoir comment nous voulons travailler», a-t-il dit. Désormais les exigences sont connues et «il est prévu d’intégrer ce sous-projet dans le programme d’armement 2027».