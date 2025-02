Keystone-ATS vous donne un premier aperçu de l'actualité, avec les primeurs dénichées dans la presse. Sans oublier les anniversaires et le dicton du jour !

Points forts du jour

CONSEIL FÉDÉRAL : Le groupe parlementaire du Centre annonce vendredi en fin de journée son ticket officiel en vue de l'élection le 12 mars pour la succession de Viola Amherd au Conseil fédéral. Deux candidats se sont présentés: le conseiller national saint-gallois Markus Ritter, 57 ans, et le conseiller d'Etat zougois Martin Pfister, 61 ans. Le premier siège au Conseil national depuis 2011, tandis que le second est ministre de la santé dans le canton de Zoug depuis 2016.

SANTÉ : Médecins, pharmaciens vétérinaires, dentistes et chiropraticiens se réunissent vendredi sur la place fédérale à Berne pour exprimer leur ras-le-bol. Ils doivent à cette occasion remettre aux autorités politiques un catalogue de huit recommandations pour lutter contre le manque de relève et de personnel qualifié. Plus tôt ce mois, les techniciens en radiologie médicale de l'Hôpital fribourgeois ont fait grève pour exiger de meilleurs salaires.

PROCHE-ORIENT : Un mini-sommet arabe se tient vendredi à Ryad, en Arabie saoudite, pour discuter d'un plan visant à répondre à une proposition du président américain Donald Trump d'une prise de contrôle américaine de Gaza et d'un déplacement de sa population palestinienne vers la Jordanie et l'Egypte. Le refus du déplacement des Palestiniens a fait l'objet d'un rare consensus arabe, mais des désaccords pourraient éclater sur la gouvernance de Gaza et le financement de sa reconstruction, selon des sources diplomatiques arabes et des experts.

SKI ALPIN : L'heure de la reprise en Coupe du monde féminine de ski alpin sonne dès vendredi, avec deux géants et un slalom prévus à Sestrières, en Italie. En géant, la Suissesse Lara Gut-Behrami pourrait jouer les arbitres dans le duel entre la championne du monde, l'Italienne Federico Brignone, et la première du classement de la spécialité, la Néo-Zélandaise Alice Robinson. La Valaisanne Camille Rast cherchera quant à elle à jouer les trouble-fête en géant, avant d'étrenner son nouveau titre de championne du monde de slalom dimanche.

AUJOURD'HUI, C'EST...: Comme chaque 21 février, c'est aujourd'hui la journée internationale de la langue maternelle. Cette journée permet de réfléchir aux réalisations, de renouveler les engagements et de souligner le rôle essentiel de la préservation des langues dans la sauvegarde du patrimoine culturel, l'amélioration des résultats de l'éducation et la création de sociétés plus pacifiques et plus durables. Toutes les informations sur le site de l'ONU:

Vu dans la presse

DISPARITIONS : Des milliers de personnes disparaissent chaque année en Suisse, relatent vendredi 24 Heures et la Tribune de Genève. Rien qu'en 2023, quatre personnes ont, en moyenne, été «signalées disparues» chaque jour dans le canton de Vaud, soit 1359 individus sur l'ensemble de l'année. À Genève, 1649 signalements de disparition ont été enregistrés l'an dernier, contre 1590 en 2023. La plupart du temps, ces gens finissent par regagner leur domicile ou leur travail d'eux-mêmes, après avoir délibérément choisi de les quitter, ou sont retrouvés par la police, explique Florence Frei, porte-parole de la police cantonale vaudoise. Une petite partie des cas restent non élucidés. «Ces personnes n'ont pas été retrouvées et sont probablement décédées», ajoute la porte-parole. «Dans une majorité de ces signalements, nous pensons qu'il s'agit d'événements liés à des accidents de montagne, de plongée ou à des suicides».

COMMERCE : Il est difficile pour l'instant d'évaluer l'impact d'éventuelles taxes douanières que le président américain Donald Trump menace d'imposer sur les médicaments, indique vendredi dans le Tages-Anzeiger, la Basler Zeitung, la Berner Zeitung et le Bund la directrice du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), Helene Budliger Artieda. Le milliardaire républicain veut taxer les importations de médicaments de 25%, ce qui pourrait fortement toucher l'industrie pharmaceutique suisse. «Nos entreprises pharmaceutiques produisent déjà beaucoup aux Etats-Unis. Aucun pays n'investit autant dans la recherche et le développement aux Etats-Unis que la Suisse», déclare cependant Mme Budliger Artieda.

BUDGET : Les comptes 2024 du canton de Genève affichent un nouvel excédent surprise, révèle vendredi Le Temps, citant plusieurs sources. Alors que l'Etat tablait sur un déficit budgétaire de 256 millions de francs, l'excédent devrait atteindre entre 500 millions et 600 millions de francs. Interrogé, le Département genevois des finances dit ne pouvoir fournir «aucune information» avant la présentation officielle des comptes, prévue à la fin mars.

RÉSEAUX SOCIAUX : Le spécialiste alémanique du droit des médias Urs Saxer recommande au Conseil fédéral vendredi dans l'Aargauer Zeitung, la Luzerner Zeitung et la St. Galler Tagblatt d'adopter la réglementation de l'Union européenne (UE) sur les médias sociaux. «Comme l'UE est grande, elle peut imposer sa réglementation. Seule, la Suisse n'a pas grand-chose à faire dans ce domaine», relève-t-il. La réglementation de l'UE protège les droits de la personnalité, empêche la diffamation et garantit la sphère privée, ajoute-t-il. De plus, remarque-t-il, les utilisateurs peuvent faire valoir leurs droits directement auprès des exploitants des plateformes.

Anniversaires et jubilés

- Il y a un an (2024) : le Conseil fédéral adopte un projet de loi visant à interdire pendant cinq ans le mouvement islamiste palestinien Hamas et les organisations apparentées.

- Il y a un an (2024) : les Etats de l'UE décrètent de nouvelles sanctions contre la Russie à l'occasion du deuxième anniversaire de la guerre en Ukraine.

- Il y a 30 ans (1995) : l'aérostier Steve Fossett devient le premier à réussir la traversée de l'océan Pacifique en ballon. Après un voyage de quatre jours, l'aventurier milliardaire parti de Corée du Sud a atterri dans la province canadienne de Saskatchewan.

- Il y a 60 ans (1965) : assassinat du militant noir américain Malcom X à Harlem.

- Il y a 75 ans (1950) : naissance de l'écrivain suédois Håkan Nesser, auteur entre autres des romans policiers.

- Il y a 150 ans (1875) : naissance de la Française Jeanne Calment. Avec une vie de 122 ans et 164 jours, la plus longue jamais documentée à ce jour, elle est la personne la plus âgée de l'histoire de la médecine.

Le dicton du jour

«À la Saint-Pierre Damien, l'hiver reprend ou s'éteint»