La Pride a débuté samedi midi à Berne avec la marche des fiertés à travers la ville. Cet événement vise à attirer l'attention sur les droits des personnes queer. Il met également l'accent sur la solidarité au sein de la communauté queer.

Des milliers de personnes queer se sont rassemblées samedi à Berne pour défendre leurs droits.

Manifestation Des milliers de personnes manifestent à Berne pour la Pride

Pour ouvrir la manifestation, Anna Rosenwasser, conseillère nationale zurichoise du PS et militante LGBTQ, s'est adressée aux participants. «La Suisse, riche et moderne, ne se classe qu'en bas du classement en matière de droits des personnes queer, ce qui est non seulement embarrassant, mais aussi dangereux», a-t-elle déclaré.

Et de constater que les familles arc-en-ciel sont toujours confrontées à des lacunes juridiques, les personnes non binaires ne sont pas reconnues. Les thérapies de conversion sont encore légales dans de nombreux cantons.

Dans ce contexte, Mme Rosenwasser a souligné la joie d’actes de résistance. «Nous sommes ici parce que l’une des plus belles choses, c’est d’être queer, d’être soi-même. Nous sommes ici pour montrer qu'heureusement, nous sommes tous et toutes là».