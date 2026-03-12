Des milliers de bulletins ont été remplis incorrectement dimanche – surtout à cause d’une erreur

Dimanche, de nombreux bulletins de vote n’ont pas été comptabilisés, car ils ont été jugés « invalides ». Deux cantons s’expliquent.

Les dimanches de votation, des milliers de Suisses et Suissesses votent incorrectement. Image : Keystone

Pas le temps ? blue News résume pour toi Lors de la votation de dimanche dernier, Lucerne et Thurgovie ont enregistré un nombre inhabituellement élevé de votes non valables.

Les raisons sont différentes : à Lucerne, cela serait dû au grand bulletin de vote plié, tandis que dans le canton de Thurgovie, il s’agissait le plus souvent de signatures manquantes ou de formulaires mal insérés.

Chaque canton a ses propres règles sur ce qui est considéré comme nul – une comparaison est donc difficile.

La Chancellerie fédérale n'y voit toutefois aucune irrégularité, mais plutôt des différences cantonales normales.

Lors de la votation populaire sur l’initiative sur l’argent liquide dimanche dernier, un fait saute aux yeux : dans les cantons de Lucerne et de Thurgovie, particulièrement de nombreux bulletins ont été déclarés invalides. À Lucerne, ils représentaient 1,3 %, et en Thurgovie même 1,8 %. À titre de comparaison, la part n’était que de 0,01 % dans le canton de Zurich et de 0,04 % à Saint-Gall.

Si l'on cherche les raisons, on s'aperçoit rapidement que, bien que l'on ait voté dimanche dans tout le pays, ce n'est pas la Confédération qui décide quand un bulletin de vote est nul – mais les cantons. Et là, il y a une petite prolifération de règles.

Les différences cantonales en matière de votes nuls sont importantes. Blue News

Grand bulletin de vote en raison de la question subsidiaire sur l’argent liquide

Dans le canton de Lucerne, il n’existe pas d’explication définitive au nombre élevé de votes invalides. Les communes procèdent certes elles-mêmes au dépouillement, mais elles n’enregistrent pas systématiquement les raisons des invalidations, explique Larissa Probst, responsable de la communication du Département lucernois de la justice et de la sécurité, interrogée à ce sujet.

D’après les retours des communes, une conclusion se dégage toutefois : de nombreux électeurs ont placé leur bulletin de vote directement dans l’enveloppe de retour, sans utiliser l’enveloppe prévue pour les bulletins. Une explication possible : cette fois-ci, le bulletin était plus grand que d’habitude – en raison de l’initiative, du contre-projet et de la question subsidiaire – et devait être plié. Selon Probst, cela aurait pu provoquer certaines confusions.

Les explications sont bien plus détaillées du côté de la Thurgovie. Patrick Odermatt, du service juridique de la Chancellerie d’État thurgovienne, cite les raisons les plus fréquentes des votes invalides lors du vote par correspondance : absence d’enveloppe pour les bulletins, absence de signature sur la carte de légitimation électorale ou carte de légitimation placée par erreur dans l’enveloppe contenant les bulletins.

Ces chiffres élevés ne constituent pas une exception, souligne Odermatt : lors de la dernière votation, fin novembre 2025, la Thurgovie avait déjà enregistré des valeurs similaires avec 1229 votes invalides.

Une directive cantonale adressée aux communes thurgoviennes précise que l’objectif est d’enregistrer correctement le nombre de votes invalides – et non de les maintenir artificiellement bas. Marius Kobi, chef du service juridique, déclare également : « Les chiffres sont comparables d’une votation à l’autre et, par rapport aux scrutins précédents, aucune irrégularité n’apparaît. »

Tous les cantons n’ont pas les mêmes raisons

Les comparaisons entre cantons doivent toutefois être faites avec prudence. Tous ne connaissent pas les mêmes motifs d’invalidation. Dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures, par exemple, la carte de légitimation électorale ne doit pas être signée pour le vote par correspondance – alors que cette signature est obligatoire en Thurgovie.

Les bulletins doivent être placés dans l’enveloppe perforée. Cette enveloppe doit être fermée puis placée, avec la carte de légitimation signée, dans l’enveloppe de retour. Photo : Keystone

La Chancellerie fédérale confirme également que la loi fédérale sur les droits politiques énumère les motifs généraux d’invalidité, mais que les cantons peuvent fixer des règles supplémentaires. Il est également déterminant de savoir si des votes erronés sont considérés comme « nuls » (et donc non comptabilisés dans les statistiques) ou comme « invalides » – ce qui influence fortement les chiffres. La Chancellerie fédérale précise toutefois qu’elle ne dispose d’aucun indice laissant penser que ces critères seraient interprétés différemment selon les cantons.

Un autre détail : la conception des bulletins de vote relève aussi en partie des cantons. Dans certains cantons, il faut cocher une case, ailleurs les feuilles sont perforées afin de faciliter leur pliage. Cela aurait probablement aidé certains électeurs à utiliser correctement le très grand bulletin de la votation sur l’argent liquide.

