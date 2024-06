Des parlementaires UDC en viennent aux mains avec la police

Un incident s'est produit mercredi matin au Palais fédéral entre des policiers et des parlementaires UDC. La raison en est la visite du président du parlement ukrainien.

Le président du groupe parlementaire UDC Thomas Aeschi est stoppé par un policier. X / Georg Humbel

Mercredi matin, un incident notable s'est produit au Palais fédéral : le chef du groupe parlementaire UDC Thomas Aeschi et le conseiller national Michael Graber se sont affrontés avec des policiers armés du Service fédéral de sécurité.

Ceux-ci étaient intervenus pour sécuriser la visite du président du parlement ukrainien Ruslan Stefantschuk. Lors d'une séance photo devant la statue des Confédérés, les policiers ont brièvement bloqué le grand escalier extérieur.

C'est à ce moment-là qu'Aeschi et son collègue de groupe Michael Graber ont tenté de franchir l'escalier. Les policiers leur ont refusé le passage, mais Aeschi et Graber ont ignoré l'ordre et ont voulu poursuivre leur chemin.

Mêlée dans les escaliers

Selon des témoins, une bagarre a alors éclaté. "Les policiers nous ont empêchés physiquement", a expliqué au "Tagesanzeiger" Michael Graber visiblement très énervé. Georg Humbel, journaliste de la "NZZ am Sonntag", qui était présent par hasard, a parlé d'une "véritable mêlée".

Des photos prises par téléphone portable montrent comment Aeschi a été à moitié plaqué au sol par les policiers armés de pistolets mitrailleurs. Graber a qualifié l'incident de "scandale absolu" et a exigé des conséquences politiques. "Nous sommes des représentants élus du peuple", a souligné Graber, ajoutant que les policiers n'avaient pas d'ordre à leur donner dans le bâtiment du Parlement.

L'Office fédéral de la police (Fedpol) est responsable de la sécurité des personnes placées sous protection internationale, dont fait partie Stefantschuk.

La porte-parole Lucienne Vaudan a expliqué que des mesures de sécurité accrues sont toujours appliquées lors des visites d'invités internationaux. "Pendant qu'une photo est prise devant les trois Confédérés, les forces de l'ordre veillent à ce qu'il n'y ait pas de circulation de personnes dans la zone de passage près de l'escalier", a-t-elle déclaré. Vaudan a annoncé que la situation allait maintenant être analysée avec toutes les parties concernées.