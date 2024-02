Des paysans défilent avec leurs tracteurs à Genève

La révolte paysanne gagne la Suisse romande. Une trentaine de tracteurs ont convergé samedi matin de la campagne genevoise jusqu'à la plaine de Plainpalais pour revendiquer une rémunération équitable pour leur travail.

Une trentaine de tracteurs ont rejoint la Plaine de Plainpalais à Genève samedi pour exprimer la colère paysanne. ATS

Les premiers sont arrivés de Versoix vers 10h30, rejoints par un cortège venu de Bernex et par autre convoi de Meinier. Alignés au bout de la Plaine, les tracteurs ont rapidement attiré une foule de plus de 200 personnes.

Les agriculteurs ont fustigé les marges prises par les grandes surfaces. «Grande distribution, si vous n'avez pas honte, affichez les prix payés aux paysans» indiquait une pancarte brandie à l'avant d'un tracteur. La transparence sur les marges tout au long de la filière fait partie des revendications d'Uniterre, le syndicat à l'origine de cette première mobilisation en Suisse.

Les deux grands distributeurs – Migros et Coop – détiennent 80% du marché et imposent leurs prix en toute opacité, a relevé Rudi Berli, président de la section genevoise d'Uniterre. Le syndicat compte sur une initiative parlementaire sur la transparence des marges pour faire bouger les choses. Mais en attendant, il ne faut pas relâcher la pression: «le mouvement doit se consolider», a déclaré M.Berli.

Trop de règles

«Pour moi l'agriculture était un rêve de gosse, qui se transforme en cauchemar», a témoigné Lionel Dugerdil, vigneron et député UDC. Arnaud Rochat, agriculteur de Bavois (VD) et porte-parole de la contestation en Suisse romande avait fait le déplacement à Genève. Il a sollicité le soutien de la population pour obtenir des prix accessibles pour les consommateurs et rémunérateurs pour les paysans.

Les agriculteurs ont aussi dénoncé la bureaucratie qui étouffe la branche. «Cessez de nous imposer toujours plus de règles!» a souligné M.Berli. Le système de contributions et de paiements directs doit être simplifié, tout comme les contrôles. Les prestations d'intérêt public prescrites par la Confédération doivent être équitablement rémunérées, ajoute Uniterre.

Insuffisant

La colère des agriculteurs a commencé à gagner les campagnes suisses. De petites opérations ont débuté, comme celle de tourner à l'envers des panneaux d'entrée de localité, à l'instar de ce qui se fait en France. Les concessions récemment obtenues en Europe sont largement insuffisantes, souligne Uniterre.

Le syndicat avait d'ailleurs fustigé l'Union suisse des paysans (USP) pour sa prise de position «extrêmement décevante et insuffisante». Pétition à l'appui, l'USP demande une hausse de 5 à 10% des prix aux producteurs. Selon Uniterre, cette critique envers l'USP a poussé AgriGenève à ne pas participer à l'action à Plainpalais.

tb, ats