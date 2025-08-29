Les 12 projets suisses participant à la reconstruction de l'Ukraine, et qui ont reçu une subvention fédérale, doivent amener une «plus-value», selon le délégué pour l'Ukraine Jacques Gerber. L'appel d'offres s'adressait aux entreprises présentes dans ce pays en guerre.

Jacques Gerber a détaillé vendredi le processus de sélection pour les projets suisses d'aide à la reconstruction de l'Ukraine (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Un budget de 100 millions de francs était prévu au départ pour financer les projets retenus. «On s'est demandé si nous allions recevoir assez de projets au vu de la taille de l'enveloppe», a glissé mercredi le délégué du Conseil fédéral Jacques Gerber, lors d'un point avec les médias.

Au final, 76 projets ont présenté par près de 60 entreprises. «Devant la qualité des projets que nous avions devant nous, nous avons décidé d'augmenter le budget à 112 millions de francs», a indiqué le Jurassien.

Sur ce nouveau total, 93 millions de francs seront financés par la Confédération. Le montant restant (19 millions) constituera la part des entreprises, a indiqué le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Processus helvético-ukrainien

Tous les projets ont alors passé une première étape de sélection. «Nous nous sommes notamment concentrés sur des facteurs comme la durabilité ou la contribution au développement économique ukrainien», a souligné Jacques Gerber.

Pour la deuxième phase de sélection, 27 projets ont été soumis à une sélection d'experts ukrainiens et suisses pour une analyse technique. Le groupe a distribué des points à chaque projet, notamment s'il était en adéquation avec les besoins de l'Ukraine et s'il ne faisait pas concurrence à des entreprises locales.

Une sélection finale a alors été établie et présentée au Ministère ukrainien de l'économie. Après discussions, 12 projets ont été retenus. Ils relèvent des domaines de l’infrastructure, des transports publics, de la santé et du déminage humanitaire. «Cette diversité est positive, d'autant qu'elle répond concrètement aux besoins en Ukraine», a expliqué le Jurassien.

Les subventions données par la Confédération pour ces 12 projets vont de un à 15 millions de francs.

L'argent restera en Suisse

Interrogé sur des potentiels abus de ces aides, Jacques Gerber s'est montré rassurant en expliquant que les contrats avaient été négociés avec les entreprises directement. «Il y aura aussi des contrôles de la part du Contrôle fédérale des finances et nous avons des parties tierces à l'ambassade qui suivront les projets».

«Nous ne payerons les factures qu'en fonction du résultat. C'est comme si l'on finançait la construction d'une route dans notre pays», a imagé M. Gerber. Il s'agira au final d'un paiement d'un compte suisse à un compte suisse.

Reconnaissant toutefois que le contexte ukrainien est davantage complexe, le Jurassien a mis en avant l'expérience des entreprises choisies. «Elles connaissent l'Ukraine et ont dû nous prouver qu'elles avaient besoin de cette subvention pour mener à bien leur projet».

Il a cité l'exemple de Glas Trösch Holding AG qui a reçu un peu moins de 10 millions pour remplacer plus de 32'000 fenêtres abîmées par la guerre dans l’est de l'Ukraine. «Elle s'est notamment engagée à former des menuisiers ukrainiens sur place pour qu'ils puissent ensuite faire ces travaux eux-mêmes».

Davantage d'entreprises

Ce premier appel d'offres ne concernait que les entreprises suisses qui possèdent une succursale en Ukraine. La situation est toutefois amenée à évoluer, a rappelé Jacques Gerber. «Nous avons signé un accord lors de l'Ukraine Recovery Conference à Rome pour que les entreprises suisses qui n'ont pas de site dans le pays puissent aussi participer à la reconstruction», a déclaré Jacques Gerber.

Le texte est actuellement en procédure de consultation. Le Conseil fédéral soumettra ensuite à l’Assemblée fédérale le message relatif à l'approbation de l’accord. Si aucun référendum n'est lancé, il pourra alors entrer en vigueur entre juin et juillet 2026.