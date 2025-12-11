Rayons vides chez Migros à l’approche de Noël : quelles marques sont touchées?

Une guerre des prix entre Migros et plusieurs grandes marques provoque des rayons vides juste avant Noël. Parmi les produits concernés figurent des marques comme Pepsi ou Kellogg’s.

Migros intensifie la guerre des prix avec les fabricants de certaines grandes marques (image symbolique). KEYSTONE/Melanie Duchene

Agence France-Presse Maximilian Haase

Pas le temps ? blue News résume pour toi La guerre des prix entre le détaillant Migros et les grandes marques continue de s'intensifier.

Peu avant Noël, le conflit cause des rayons vides. De nombreux articles populaires ne sont pas réassortis pour le moment.

Sont notamment concernés les produits de Pepsi, Kellogg's, Toblerone et Perwoll. Montre plus

«Interruption de livraison» : ce petit mot, visible sur de nombreuses étiquettes de prix Migros, traduit un conflit délicat. La guerre des prix entre le détaillant et plusieurs grands fabricants se poursuit, provoquant des rayons partiellement vides à l’approche de Noël.

Si Migros a récemment trouvé un accord avec le fabricant de chocolat Lindt, le détaillant reste inflexible avec de nombreuses autres grandes marques.

Selon les investigations des journaux CH-Media, plusieurs produits sont touchés : le groupe Pepsi, les céréales Kellogg’s, les lessives Perwoll de Henkel, mais aussi les Toblerone de Mondelez, les mayonnaises Thomy de Nestlé ou encore le thon Rio Mare de l’italien Bolton.

Selon ce document, les articles de marque populaires ne seront pas réapprovisionnés tant que les fabricants ne satisferont pas aux exigences de prix.

Des répercussions sur les consommateurs seulement maintenant

Le directeur de Migros, Mario Irminger, justifie cette mesure par la hausse des prix d’approvisionnement, qu’il juge incompréhensible du point de vue du distributeur. Ces dernières années, les groupes internationaux ont appliqué des marges plus élevées et exigent désormais de nouvelles augmentations.

«Nous menons actuellement des négociations avec de grands groupes pour garantir des prix justes et transparents, et éviter toute augmentation pour nos clientes et clients», déclare également la porte-parole Prisca Huguenin-dit-Lenoir aux journaux de CH-Media.

Selon le «Blick», un initié rapporte que Migros pouvait jusqu’à présent s’appuyer sur ses stocks, désormais épuisés. Les négociations sur les prix d’achat se poursuivent depuis plusieurs mois, mais ce n’est que maintenant que leurs conséquences se font sentir pour les clients. Les lacunes dans les rayons devraient perdurer jusqu’à la nouvelle année, et pourraient même s’accentuer.

Concentration sur quelques produits

Parallèlement, Migros applique des restrictions de manière sélective, rapportent les publications de CH-Media. Chez Kellogg’s, les «Frosties» restent disponibles, tandis que les «Special K» et les «Toppas» ont disparu. Pour Toblerone, les barres classiques sont toujours en rayon, mais certaines variantes comme le «Toblerone Tiny Milk» ne sont plus proposées. Chez Lindt également, seules certaines tablettes ont été retirées de l’assortiment.

Selon Mario Irminger, Migros se concentre sur environ 1 000 articles essentiels, des produits dits «must-in-stock», pour lesquels elle souhaite aligner les prix sur ceux des discounters. Dans une interview accordée à la SRF, le directeur a précisé qu’une soixantaine de grands fournisseurs étaient concernés. Lors des précédentes baisses de prix, quelque 500 millions de francs avaient été investis en contrepartie d’une marge réduite — des fonds que Migros cherche désormais à récupérer grâce à de meilleures conditions d’achat.

Le directeur de Migros considère que la stratégie actuelle de l’entreprise est confirmée par les résultats. Les effets de la campagne de prix sont suivis en permanence, et dans les catégories où les tarifs ont déjà été réduits, la croissance des ventes dépasse la moyenne.

La question de savoir si la guerre des prix avec les fabricants de marques pourra se résoudre sans nouvelles pénuries dans les rayons reste pour l’instant ouverte. Une certitude cependant: le chocolat devrait être au rendez-vous pour les fêtes, après l’accord conclu avec Lindt.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.