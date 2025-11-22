Pas moins de 3000 personnes se sont rassemblées samedi après-midi sur la Place fédérale à Berne pour réclamer une mise en œuvre rapide de l’initiative sur les soins infirmiers. Elles ont exigé des conditions de travail équitables et un système de santé sûr.

Environ 3000 personnes ont manifesté samedi à Berne. sda

Keystone-SDA ATS

«Les applaudissements ne nous feront pas revenir au travail», pouvait-on lire sur une banderole. Plusieurs personnes de tous horizons, dont des familles ont manifesté sur la Place fédérale, a constaté une journaliste de l'agence de presse Keystone-ATS sur place.

Quatre ans après le oui à l'initiative sur les soins infirmiers, les manifestants déplorent des conditions de travail toujours difficiles et une pénurie de personnel. Le secteur s'enfonce dans la crise, renforcée par le vieillissement de la population.

Près de 3000 personnes venues de tout le pays se sont rendues à Berne, selon les estimations. Les syndicats ont eux compté au moins 5000 participants.

«Je suis en colère»

Plusieurs soignants ont exprimé leur frustration, tout en rendant hommage au travail de leurs collègues. «Je suis en colère», a déclaré une participante. Pour elle, cette situation n'est pas de la faute de son chef, mais du système.

La réalisatrice Petra Volpe, à l'origine du film «Heldin» ("En première ligne» qui raconte le quotidien d'une infirmière dans un hôpital suisse en sous-effectif, a également pris part à la manifestation. «Avec ce film, nous voulions renforcer la voix des soignants», a déclaré la réalisatrice suisse basée à Berlin.

La manifestation a été organisée par l’alliance du personnel de santé, qui regroupe notamment l’Association professionnelle des infirmières et infirmiers ainsi que les syndicats SSP, Unia et Syna.

Deuxième étape en discussion

Les personnes ayant le droit de vote en Suisse ont accepté l’initiative sur les soins infirmiers en novembre 2021 avec une majorité de 61%. La Confédération prévoit de la mettre en œuvre en deux étapes. La première porte entre autres sur une offensive de formation, la seconde est axée sur le développement professionnel des soignants.

Cette deuxième étape est actuellement toujours en discussion au Parlement. L'Alliance du personnel de santé déplore que le projet de loi ne prévoit pas de clés de répartition des postes sûres, ni un financement suffisant. Sans ces points, les meilleures conditions de travail «ne sont que du vent».

De nombreux parlementaires sont venus apporter leur soutien. «Il est important que la population continue à faire pression», a déclaré à Keystone-ATS la conseillère aux Etats bernoise Flavia Wasserfallen (PS). Elle exige des directives contraignantes de la Confédération.