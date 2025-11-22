  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Santé Des soignants manifestent à Berne pour un système de soins solide

ATS

22.11.2025 - 17:41

Pas moins de 3000 personnes se sont rassemblées samedi après-midi sur la Place fédérale à Berne pour réclamer une mise en œuvre rapide de l’initiative sur les soins infirmiers. Elles ont exigé des conditions de travail équitables et un système de santé sûr.

Environ 3000 personnes ont manifesté samedi à Berne.
Environ 3000 personnes ont manifesté samedi à Berne.
sda

Keystone-SDA

22.11.2025, 17:41

«Les applaudissements ne nous feront pas revenir au travail», pouvait-on lire sur une banderole. Plusieurs personnes de tous horizons, dont des familles ont manifesté sur la Place fédérale, a constaté une journaliste de l'agence de presse Keystone-ATS sur place.

Quatre ans après le oui à l'initiative sur les soins infirmiers, les manifestants déplorent des conditions de travail toujours difficiles et une pénurie de personnel. Le secteur s'enfonce dans la crise, renforcée par le vieillissement de la population.

Près de 3000 personnes venues de tout le pays se sont rendues à Berne, selon les estimations. Les syndicats ont eux compté au moins 5000 participants.

«Je suis en colère»

Plusieurs soignants ont exprimé leur frustration, tout en rendant hommage au travail de leurs collègues. «Je suis en colère», a déclaré une participante. Pour elle, cette situation n'est pas de la faute de son chef, mais du système.

La réalisatrice Petra Volpe, à l'origine du film «Heldin» ("En première ligne» qui raconte le quotidien d'une infirmière dans un hôpital suisse en sous-effectif, a également pris part à la manifestation. «Avec ce film, nous voulions renforcer la voix des soignants», a déclaré la réalisatrice suisse basée à Berlin.

La manifestation a été organisée par l’alliance du personnel de santé, qui regroupe notamment l’Association professionnelle des infirmières et infirmiers ainsi que les syndicats SSP, Unia et Syna.

Deuxième étape en discussion

Les personnes ayant le droit de vote en Suisse ont accepté l’initiative sur les soins infirmiers en novembre 2021 avec une majorité de 61%. La Confédération prévoit de la mettre en œuvre en deux étapes. La première porte entre autres sur une offensive de formation, la seconde est axée sur le développement professionnel des soignants.

Cette deuxième étape est actuellement toujours en discussion au Parlement. L'Alliance du personnel de santé déplore que le projet de loi ne prévoit pas de clés de répartition des postes sûres, ni un financement suffisant. Sans ces points, les meilleures conditions de travail «ne sont que du vent».

De nombreux parlementaires sont venus apporter leur soutien. «Il est important que la population continue à faire pression», a déclaré à Keystone-ATS la conseillère aux Etats bernoise Flavia Wasserfallen (PS). Elle exige des directives contraignantes de la Confédération.

Les plus lus

«Trouvez quelqu'un qui vous regarde comme Trump regarde Mamdani»
Le sort funeste de la famille allemande à Istanbul n'est-il pas un cas isolé?
Trump «craque une allumette dans un pays imbibé d'essence politique»
Kiev et Washington prévoient des pourparlers en Suisse dimanche
Spiridon II introuvable : le cargo aux 3'000 bovins a disparu des radars
Elle envoie un chat par la poste!