Toujours plus de domaines skiables en Suisse introduisent le système des prix flexibles. Ainsi pour cette prochaine saison, qui a déjà débuté dans certaines régions, la moitié des principales stations de sports d'hiver misent sur le modèle du «prix dynamique».

A Verbier (VS), par exemple, un forfait acheté aujourd'hui pour la mi-janvier coûtera jusqu'à 30% moins cher (image d'archives). KEYSTONE

Les petites et moyennes entreprises de remontées mécaniques sont restées jusqu'à présent plutôt sur le modèle classique avec des prix fixes, par exemple pour les forfaits journaliers et hebdomadaires, selon la vice-directrice de l'association des remontées mécaniques suisses (RMS), Benedicta Aregger.

Après une première phase durant laquelle de nombreuses grandes entreprises de remontées mécaniques ont adopté le modèle de prix flexible, la tendance s'est ralentie. Désormais, la moitié des grands domaines skiables ont opté pour le modèle dit dynamique. Et Mme Aregger de confirmer à Keystone-ATS l'information récemment publiée par les journaux du groupe alémanique CH Media.

Progression

Par prix dynamiques, on entend que le prix d'une carte journalière, par exemple, dépend à la fois du moment où on l'achète et de la date à laquelle on veut utiliser les remontées mécaniques. En règle générale, plus on achète tôt, plus les prix sont bas. Et plus le jour d'utilisation souhaité correspond à une journée de forte demande attendue – par exemple le week-end -, plus les prix sont élevés.

A Verbier (VS), par exemple, un forfait acheté aujourd'hui pour la mi-janvier coûtera jusqu'à 30% moins cher. Dans la station du Val de Bagnes, le forfait à la journée dégriffé vivra sa troisième saison. «Le système fonctionne bien et est en progression chaque année», indique à Keystone-ATS Laurent Vaucher, directeur général de Téléverbier. Des stations comme Crans-Montana ou Zermatt (VS) appliquent aussi ce système.

A partir de cette année, les remontées mécaniques d'Adelboden-Lenk (BE) misent aussi sur des prix dits dynamiques. Cette décision fait suite à un examen de ce modèle sur plusieurs années et à des enquêtes auprès des clients, a indiqué une porte-parole de l'entreprise.

L'objectif est d'exploiter les installations du domaine skiable de manière plus régulière, de rendre le ski plus attractif pendant la basse saison et de réduire les temps d'attente, y compris dans les restaurants.

Cela profite aussi bien aux clients qu'à la station. Grâce à la vente anticipée des billets, les liquidités de l'entreprise de remontées mécaniques seraient meilleures en début de saison et les caisses quotidiennes seraient déchargées grâce à la boutique en ligne.

Economiser en réservant à l'avance

La Fondation alémanique pour la protection des consommateurs a critiqué à plusieurs reprises le manque de transparence des prix flexibles. A ses yeux, ce modèle dissimule aussi des augmentations de prix.

Mais pour Benedicta Aregger, les prix dits dynamiques sont clairement communiqués et les règles sont compréhensibles. Les clients comprennent le modèle et les réactions des entreprises sont positives.

Et la vice-directrice des RMS de conseiller aux familles passionnées de ski et disposant d'un budget faible ou moyen d'agir suffisamment tôt, tant pour la location d'appartements de vacances, que pour les forfaits de ski.

Optimisme prudent

De nombreuses stations, notamment en Suisse romande, misent pour leur part sur le Magic Pass. Ce forfait, qui offre l'accès à une quarantaine de destinations, connaît des ventes en forte hausse, avec déjà 140'750 abonnements saisonniers vendus jusqu'à présent (+27,4% sur un an).

Selon le bulletin d'enneigement sur le site Internet de Suisse Tourisme, la plupart des domaines skiables suisses démarrent en décembre. Certaines installations sont toutefois déjà ouvertes. C'est notamment le cas des domaines skiables de Nendaz et Veysonnaz (VS) ou de Glacier 3000 (VD) qui ont ouvert certaines de leurs pistes.

Remontées Mécaniques Suisses est prudemment optimiste à l'amorce de cette nouvelle saison, déclare Benedicta Aregger. Les conditions cadres telles que le taux de change et le renchérissement ne sont pas optimales, mais les Suisses sont un peuple de skieurs et de neige. L'arrivée précoce de l'hiver la semaine dernière a été un stimulant réjouissant en vue de bonnes affaires hivernales.

sr, ats