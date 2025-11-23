  1. Clients Privés
Vague de froid -26 °C à La Brévine : la Suisse a traversé une nuit glaciale

ATS

23.11.2025 - 07:27

La Suisse vient de traverser une nuit très froide. Il y a encore dix jours, un nouveau record de température pour un mois de novembre avait été enregistré à Delémont (JU) avec 23,5 degrés. Mais aux premières heures de dimanche, le thermomètre y indiquait -9,1 degrés.

Les températures devraient légèrement remonter dimanche. (archives)
ATS

Keystone-SDA

23.11.2025, 07:27

23.11.2025, 07:38

La nuit de samedi à dimanche a été particulièrement froide à La Brévine (NE): vers 2h du matin, MétéoSuisse a enregistré -26,3 degrés. La station de mesure se situe à 1042 mètres d’altitude.

Il faisait un peu moins froid – si l’on peut dire – à Buffalora (GR), avec -23,7 degrés à environ 1970 mètres d’altitude, et à Samedan (GR), aux alentours de 1700 mètres, où le thermomètre affichait -20,3 degrés.

Vietnam. Le bilan des inondations grimpe à 55 morts

VietnamLe bilan des inondations grimpe à 55 morts

Le froid était également mordant dans des régions plus basses. MétéoSuisse a relevé par exemple -14,5 degrés à Marsens (FR) (environ 700 m d’altitude). À Langnau, dans l’Emmental (BE), le thermomètre est descendu à -13,1 degrés. Il a fait -11,2 degrés à Thoune (BE), et la station de Kloten (ZH) affichait -9,1 degrés.

Pour l’après-midi de dimanche, MétéoSuisse prévoit des températures comprises entre 0 et 4 degrés dans les régions de plaine. Un déplacement au Tessin ne devrait guère satisfaire les amateurs de chaleur: MétéoSuisse n'y prévoit guère plus que 6 degrés.

