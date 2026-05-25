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Des passagers contraints de descendre Sur la ligne Zurich-Lausanne, le chaos des départs de Pentecôte

Lea Oetiker

25.5.2026

Avant la Pentecôte, des trains bondés ont circulé sur la ligne Zurich-Lausanne, dans lesquels les voyageurs ont parfois dû descendre pour des raisons de sécurité.

Selon le rapport, les trains étaient tellement bondés que le train ne pouvait plus avancer. (photo d'archives)
Selon le rapport, les trains étaient tellement bondés que le train ne pouvait plus avancer. (photo d'archives)
KEYSTONE

Lea Oetiker

25.05.2026, 12:33

25.05.2026, 15:05

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Avant le week-end de Pentecôte, la ligne Zurich-Lausanne a connu des trains fortement surchargés avec des places assises manquantes et des couloirs bloqués.
  • Des passagers ont parfois dû quitter le train ou celui-ci n'a pas pu poursuivre sa route en raison de problèmes de sécurité.
  • Les CFF soulignent que de tels cas sont rares et qu'ils sont décidés pour des raisons de sécurité, sans droit à une indemnisation.
Montre plus

À l’approche du week-end de Pentecôte, d’importantes perturbations ont touché non seulement le réseau routier, mais aussi les trains. Vendredi soir, une liaison entre Zurich et Lausanne a été particulièrement affectée, rapporte le journal Blick.

Selon le quotidien, les wagons étaient si bondés que le train n’a pas pu repartir. Les voyageurs ne disposant pas de place assise ont alors été priés de descendre. Toujours d’après Blick, la même situation s’est reproduite plus tard à Olten, provoquant un retard supplémentaire et une vive irritation parmi les passagers.

Sur le plan juridique, le cadre est toutefois clair: les CFF ne peuvent pas simplement contraindre des voyageurs à quitter un train. L’entreprise invoque néanmoins des impératifs de sécurité.

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«La surcharge devient problématique lorsque la sécurité des voyageurs et du personnel n’est plus garantie en cas d’urgence. Une évacuation rapide doit pouvoir être assurée à tout moment», expliquent les CFF, cités par Blick. Des couloirs encombrés par des bagages ou des passagers debout peuvent notamment compliquer une évacuation.

Dans ce type de situation, la décision revient au personnel de bord. S’il existe bien une obligation de transport, une forme de pression indirecte peut néanmoins être exercée: «Si un nombre insuffisant de voyageurs accepte de quitter le train, celui-ci ne peut plus poursuivre sa course et est supprimé», écrit encore Blick, en s’appuyant sur les informations fournies par les CFF.

Cela arrive rarement

L’entreprise assure toutefois que ce genre d’incident reste rare. Sur les lignes particulièrement fréquentées — notamment à travers le tunnel de base du Gothard — de telles situations ne surviennent qu’occasionnellement. Des limites de capacité plus strictes y sont en outre appliquées afin de garantir la sécurité en permanence à l’intérieur du tunnel. Les voyageurs concernés ne peuvent, dans ces cas-là, prétendre à aucune indemnisation.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

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