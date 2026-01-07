Les CFF ont annoncé une série de mesures vendredi à l’occasion de la journée nationale de deuil décrétée après l'incendie meurtrier de Crans-Montana dans la nuit du Nouvel-An. L’entreprise ferroviaire dit vouloir avant tout honorer la mémoire des victimes et soutenir leurs proches.

A 13h58, les conducteurs pourront actionner les sifflets des trains en signe d’hommage aux victimes et à leurs proches, un geste volontairement prévu avant la minute de silence. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Les CFF ont fait part de leur «profonde consternation» après le drame, qui «bouleverse également» l’entreprise, écrivent-ils mercredi. À l’instar d’autres acteurs des transports publics, ils entendent marquer la journée nationale de deuil par des gestes symboliques.

Drapeaux en berne et minute de silence

Vendredi, les drapeaux seront mis en berne dans les gares à travers le pays. De 6h00 à 14h00, des messages d’information seront diffusés sur les écrans des gares, dans les trains et via l’application mobile des CFF afin de rappeler la tenue d’une minute de silence à 14h00. Des annonces sonores dans les trains inviteront les voyageurs à s’y associer dès 13h55.

À 14h00, la musique de fond sera également coupée dans les gares. Juste avant, à 13h58, les conducteurs pourront actionner les sifflets des trains en signe d’hommage aux victimes et à leurs proches, un geste volontairement prévu avant la minute de silence.

Un hommage partagé dans les transports publics

Les CFF soulignent que ces mesures s’inscrivent dans un cadre plus large, plusieurs entreprises de transports publics mettant en œuvre des actions similaires dans toute la Suisse. L’objectif affiché reste le même: «le souvenir des personnes touchées» et la solidarité avec les familles endeuillées, sans volonté de mise en avant institutionnelle.