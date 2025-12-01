  1. Clients Privés
Genève Deux candidats retenus pour l'élection du procureur général

ATS

1.12.2025 - 17:53

Olivier Jornot, actuel procureur général de Genève, et Pierre Bayenet sont les deux candidats retenus pour l'élection du nouveau procureur général, le 29 mars 2026. En revanche, les élections judiciaires seront tacites.

L'élection aura lieu le 29 mars 2026 (archives, illustration).
L'élection aura lieu le 29 mars 2026 (archives, illustration).
sda

Keystone-SDA

01.12.2025, 17:53

Olivier Jornot, procureur général depuis 2012, se représente pour la quatrième fois au poste. Il affrontera le procureur Pierre Bayenet, a annoncé lundi le canton. Olivier Jornot avait battu le même candidat en 2014, avec 64,18% des suffrages.

Pierre Bayenet est soutenu par les Vert-e-s, qui «se reconnaissent dans les valeurs qu'il défend», selon un communiqué publié jeudi. Olivier Jornot, ancien député du PLR, a l'appui de son parti. Le mandat des magistrats est de 6 ans.

Seule l'élection du procureur général fera l'objet d'un scrutin. Pour les autres juridictions, les élections seront tacites. Au total, sur les 121 magistrats retenus pour les listes des différents tribunaux, 85 sont des femmes.

