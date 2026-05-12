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Assurés frustrés Deux grandes caisses maladie font grimacer les Suisses

Sven Ziegler

12.5.2026

Les primes d'assurance maladie continuent d'augmenter et avec elles, la frustration de nombreux assurés. Dans un nouveau sondage, certains grands prestataires obtiennent de mauvais résultats, notamment en ce qui concerne le rapport qualité-prix. Deux caisses romandes, en particulier, se situent nettement en dessous de la moyenne.

Toutes les caisses maladie ne satisfont pas les Suisses.
Toutes les caisses maladie ne satisfont pas les Suisses.
Bernd Weißbrod/dpa

Sven Ziegler

12.05.2026, 14:12

L'augmentation constante des primes d'assurance maladie laisse de plus en plus de traces chez de nombreux Suisses. Certes, les assurés se montrent encore relativement satisfaits de leur caisse maladie dans l'ensemble, mais la frustration augmente nettement en ce qui concerne le rapport qualité-prix.

Comme le montre une nouvelle analyse du service de comparaison Moneyland, c'est précisément ce domaine qui obtient les plus mauvaises évaluations. De nombreuses personnes interrogées sont particulièrement critiques à l'égard des grands prestataires romands que sont le Groupe Mutuel et Assura.

Ainsi, la satisfaction générale à l'égard des caisses maladie est de 7,8 points sur 10. Dans l'ensemble, les quelque 1500 personnes interrogées attribuent certes encore la note «bien». Mais l'évaluation du rapport qualité-prix est nettement moins bonne. Ce domaine n'obtient en moyenne que 6,9 points.

Selon l'analyse, c'est le Groupe Mutuel qui obtient le plus mauvais résultat. La caisse-maladie, dont le siège est à Martigny, obtient un total de 7,4 points, mais des évaluations particulièrement mauvaises pour le rapport qualité-prix. Assura, basée dans le canton de Vaud, est également en dessous de la moyenne et arrive à la dernière place de l'évaluation globale.

Amabilité au top, rapport qualité-prix au flop

D'autres grands prestataires ne sont pas non plus épargnés par les critiques. Selon l'évaluation détaillée, de nombreux assurés ne se montrent que moyennement satisfaits du rapport entre les primes et les prestations, même chez CSS et Concordia.

Plusieurs autres prestataires s'en sortent mieux. Selon l'analyse, quatre caisses-maladie se partagent la première place : Helsana, ÖKK, Sanitas et Swica obtiennent toutes la mention «très bien».

Les personnes interrogées jugent positivement l'amabilité des collaborateurs et la joignabilité des caisses maladie. Là aussi, le Groupe Mutuel et Assura restent toutefois en dessous de la moyenne.

Parallèlement, les primes devraient continuer à augmenter en 2027. Selon une première prévision de Comparis, les coûts de l'assurance de base pourraient encore augmenter de 3,7 % en moyenne l'année prochaine. Pour de nombreux assurés, la discussion sur les prestations de leur caisse-maladie devrait donc encore gagner en importance.

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