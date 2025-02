Deux hommes, alémaniques, la soixantaine, se portent candidats à la succession de Viola Amherd au Conseil fédéral. Avec le conseiller d'Etat zougois Martin Pfister et le conseiller national st-gallois Markus Ritter, le Centre estime avoir trouvé les perles rares.

Viola Amherd a annoncé son départ du Consei fédéral pour la fin mars (archives). sda

Keystone-SDA, vf, ats ATS

Les intéressés avaient jusqu'à lundi midi pour se porter candidats. A l'échéance du délai, la commission de sélection du parti a reçu deux candidatures.

«Avec le conseiller d'Etat Martin Pfister (ZG) et le conseiller national Markus Ritter (SG), deux personnalités confirmées se présentent à l'élection au Conseil fédéral pour le Centre, ont indiqué devant la presse le président du parti Gerhard Pfister et le chef du groupe parlementaire Philipp Matthias Bregy.

Martin Pfister, 61 ans, est directeur de la santé dans le canton de Zoug depuis 2016 et dispose d'une grande expérience en tant que membre d'un exécutif. Le conseiller national Markus Ritter, 57 ans, siège au Conseil national depuis 2011.

Les dossiers des deux candidats vont maintenant être examinés. Le groupe du Centre présentera le 21 février le ticket officiel pour l'élection. L'élection aura lieu le 12 mars. «Le Centre attend des autres partis qu'ils respectent le ticket que présentera le Centre», a déclaré Gerhard Pfister.

Il y a de fortes chances que nous nous tiendrons à ces deux candidats au vu de leur excellent profil, a complété le président du groupe. Cette double candidature offre un vrai choix à l'Assemblée fédérale, selon lui.

Un enseignant...

Pour le Centre zougois, qui s'est manifesté lundi matin, «Martin Pfister convainc par son expérience dans un exécutif et apporte en tant qu'officier une bonne connaissance dans le domaine militaire». Il s'exprimera lors d'une conférence de presse prévue ces prochains jours. Dans l'intervalle, il ne répondra pas aux questions des médias.

Martin Pfister, père de quatre enfants tous adultes, a étudié l'histoire et la germanistique. Il est enseignant de formation. Zoug n'a eu jusqu'à présent que deux conseillers fédéraux. Le dernier conseiller fédéral zougois était Hans Hürlimann (PDC). Il a été membre du gouvernement fédéral de 1974 à 1982.

... et un paysan bio

Markus Ritter est quant à lui connu comme président de l'Union suisse des paysans (USP). «Ceux qui me connaissent savent que j'apprécie les tâches difficiles», avait déclaré l'intéressé il y a une semaine lors d'une conférence de presse à St-Gall.

Markus Ritter, père de trois enfants adultes, est reconnu comme un député influent sous la Coupole. Il affiche cependant un handicap pour l'élection au Conseil fédéral, car il vient du même canton que la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter.

Pas de femme

Questionné sur l'absence de femmes pour briguer la fonction suprême, Gerhard Pfister a répondu que plusieurs hommes et femmes avaient été approchés et qu'il faut respecter leur décision personnelle. La conseillère nationale Elisabeth Schneider-Schneiter (BL) estime toutefois que cette réalité devrait pousser le parti à mieux prendre en compte les femmes lors de l'attribution de postes à responsabilités au Centre.

L'ex-PDC, devenu entretemps le Centre, a eu au total trois conseillères fédérales, dont l'Argovienne Doris Leuthard de 2006 à 2018, suivie de Viola Amherd durant six ans.

Désistements en série

Le Centre a peiné à trouver ses candidats depuis l'annonce du retrait de Viola Amherd. Plusieurs élus dont les noms avaient circulé ont finalement laissé tomber pour des raisons familiales entre autres. La section cantonale zurichoise du Centre a ainsi annoncé lundi qu'elle ne présenterait pas de candidature.

Au cours des dernières semaines, il avait été question des conseillers nationaux Philipp Kutter, Yvonne Bürgin et Nicole Barandun ainsi que de la conseillère d'Etat Silvia Steiner. La conseillère nationale Elisabeth Schneider-Schneiter (BL) a elle aussi renoncé, tout comme le conseiller aux Etats Peter Hegglin (ZG).

D'autres politiciens de renom comme le président démissionnaire du parti Gerhard Pfister (ZG) et le chef du groupe parlementaire Philipp Matthias Bregy (VS) avaient dès janvier annoncé ne pas être candidat. Idem du conseiller national Martin Candinas (GR) ou des sénatrices Isabelle Chassot (FR), Heidi Z'graggen (UR) et Andrea Gmür-Schönenberger (LU). Le conseiller d'Etat valaisan Christophe Darbellay privilégie sa réélection au gouvernement cantonal.