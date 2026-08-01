Dans la nuit de vendredi à samedi, à Pfyn dans le canton de Thurgovie, deux hommes ont trouvé la mort lors d'une collision entre un motard et un groupe de piétons. Un autre homme, grièvement blessé, a été transporté à l'hôpital par la Rega.

Le service de police scientifique a été sollicité pour déterminer les causes de l’accident (image d'illustration).

Thurgovie Deux hommes trouvent la mort dans un accident de moto à Pfyn

L'accident s'est produit vers 01h30 sur une route principale, a indiqué la police cantonale de Thurgovie. Le motard, âgé de 27 ans, est entré en collision avec les piétons, qui marchaient dans la même direction, venant de Müllheim et se dirigeant vers Pfyn.

Les victimes sont le motard suisse ainsi qu'un piéton polonais âgé de 31 ans. Un autre Polonais de 38 ans, grièvement blessé, a été hospitalisé par la Rega après avoir reçu les premiers soins.

Le service de police scientifique a été sollicité pour déterminer les causes de l’accident.