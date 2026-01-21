Un incendie se déclare au WEF alors que Trump était dans le bâtiment

Un incendie s'est déclaré mercredi soir au centre des congrès de Davos pendant le Forum économique mondial. La police grisonne l'a confirmé à Keystone-ATS.

Le président américain Donald Trump se trouvait encore dans le bâtiment au moment de l'incendie. Il n'y a pas eu de blessés. Un autre incendie s'est déclaré à côté d'un hôtel de Davos.

Fort KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Une alarme incendie s'est déclenchée dans la zone du congrès, a déclaré un porte-parole de la police cantonale des Grisons. En soirée, on ignorait encore où le feu a pris exactement.

Au moment de l'incendie, Donald Trump se trouvait dans le bâtiment, où il avait prononcé un discours dans l'après-midi. Il n'y a pas eu de blessés. En raison de la forte affluence, les pompiers, la police et les ambulances sont intervenus.

Il s'agissait de la deuxième intervention des pompiers au WEF mercredi soir. A côté d'un hôtel, une cabane à fondue a pris feu, a ajouté la police. Les clients de l'hôtel ont été temporairement évacués. Là non plus, personne n'a été blessé.