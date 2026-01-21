  1. Clients Privés
Petite frayeur à Davos Un incendie se déclare au WEF alors que Trump était dans le bâtiment

ATS

21.1.2026 - 22:13

Un incendie s'est déclaré mercredi soir au centre des congrès de Davos pendant le Forum économique mondial. La police grisonne l'a confirmé à Keystone-ATS.

Le président américain Donald Trump se trouvait encore dans le bâtiment au moment de l'incendie. Il n'y a pas eu de blessés. Un autre incendie s'est déclaré à côté d'un hôtel de Davos.

Fort 
Fort 
KEYSTONE

Keystone-SDA

21.01.2026, 22:13

Une alarme incendie s'est déclenchée dans la zone du congrès, a déclaré un porte-parole de la police cantonale des Grisons. En soirée, on ignorait encore où le feu a pris exactement.

Au moment de l'incendie, Donald Trump se trouvait dans le bâtiment, où il avait prononcé un discours dans l'après-midi. Il n'y a pas eu de blessés. En raison de la forte affluence, les pompiers, la police et les ambulances sont intervenus.

Après les violentes critiques. La discussion a été «courtoise mais ferme» entre Parmelin et Trump

Après les violentes critiquesLa discussion a été «courtoise mais ferme» entre Parmelin et Trump

Il s'agissait de la deuxième intervention des pompiers au WEF mercredi soir. A côté d'un hôtel, une cabane à fondue a pris feu, a ajouté la police. Les clients de l'hôtel ont été temporairement évacués. Là non plus, personne n'a été blessé.

