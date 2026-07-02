Les corps sans vie de deux jeunes hommes qui avaient disparu la semaine dernière dans l'Aar et la Reuss ont été découvert mardi à Döttingen (AG) et à Gebenstorf (AG). Il s'agit d'un Pakistanais et d'un Somalien.

Des employés de la centrale hydroélectrique de Döttingen, sur l'Aar, ont trouvé le cadavre d'un des deux portés disparus. (image d'illustration)

Des employés de la centrale hydroélectrique de Döttingen, sur l'Aar, ont trouvé le cadavre d'un des deux portés disparus. L'institut médico-légal l'a identifié. Ce Pakistanais de 28 ans avait sauté dans la rivière samedi depuis un pont piétonnier à Windisch (AG), à environ 5 km en amont.

L'homme retrouvé mort dans la Reuss à Gebenstorf est un Somalien âgé de 20 ans. Il avait sauté dans la rivière vendredi soir depuis un pont de la commune argovienne et n'était plus réapparu à la surface des eaux. Tous deux se sont noyés en se baignant, indique jeudi la police cantonale argovienne.