Si la population suisse pouvait élire le Conseil fédéral, il y aurait un changement le 13 décembre prochain. Selon un sondage de Watson, une majorité de la population n'est pas satisfaite de la composition actuelle. Pourtant, seul un quart voudrait élire elle-même le gouvernement.

Ce sont surtout les électeurs des Vert-e-s, du PS, du PVL et du Centre qui veulent un changement. Les partisans de l'UDC et du PLR sont plutôt satisfaits de la situation actuelle.

La variante préférée des Suisses serait de donner un siège du PLR au Centre ou au PVL. Le Centre a en effet plus de sièges que le PLR au National et au Conseil des Etats, mais un seul siège au gouvernement, contre deux pour le PLR. Si les Vert-e-s et le PVL pouvaient s'unir autour d'une candidature, ils auraient de bonnes chances d'obtenir un siège.

Le sondage montre également que la population, contrairement au Parlement, préfère un conseiller fédéral compétent (73%) à un conseiller fédéral «lisse». La représentation proportionnée des partis arrive en deuxième position (23%) des points les plus importants pour un conseiller fédéral. Que ce soit un homme ou une femme, un citadin ou un campagnard a moins d'importance pour la population.

Le sondage a été mené auprès de 4115 personnes de Suisse alémanique et romande par l'institut Demoscope.

